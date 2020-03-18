Tüketici Hakem Heyetleri, elektronik ortamda başvuru alacak
|18 Mart 2020 00:21
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Tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS aracılığıyla da (https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi) gerçekleştirebileceklerdir.
Ticaret Bakanlığından yapılan açıklama şu şekildedir:
Bilindiği üzere, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, tüketici işlemleri ile tüketiciye yönelik uygulamalardan doğabilecek uyuşmazlıklara çözüm bulmak amacıyla, il merkezlerinde Ticaret İl Müdürlükleri ve yeterlilik şartları Yönetmelikle belirlenen ilçe merkezlerinde Kaymakamlıklar bünyesinde kurulan Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapılabilmektedir.
Söz konusu başvurular, şahsen veya vekalet verilmek suretiyle bir avukat aracılığıyla;
-"İlgili tüketici hakem heyetine veya Kaymakamlıklara bizzat giderek elden
başvuru",
"İlgili tüketici hakem heyetine posta yoluyla başvuru",
"İlgili tüketici hakem heyetine Elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden Tüketici Bilgi Sistemi (TÜBİS) aracılığıyla başvuru" yöntemleriyle yapılabilmektedir.
Son günlerde çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından, koronavirüs (COVID-19) salgınının yayılmasını engellemek ve vatandaşlarımızı korumak amacıyla çeşitli tedbirler alınarak uygulamaya geçirilmektedir
Bu doğrultuda vatandaşlarımızın muhtemel kalabalık ortamlarda bulunmaktan kaçınmaları hususunun bir kez daha hatırlatılmasında fayda görülmektedir.
Bu kapsamda, yaşadığı tüketici uyuşmazlığının çözümü için tüketici hakem heyetlerine başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Kaymakamlıklara veya tüketici hakem heyetlerine giderek başvurularını bizzat elden yapmak yerine, elektronik ortamda e-Devlet kapısı üzerinden TÜBİS aracılığıyla da (https://www.turkiye.gov.tr/tuketici-sikayeti-uygulamasi) gerçekleştirebileceklerdir.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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