KKTC'de koronavirüs vaka sayısı 20'ye yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, gözetim altında tutulan 13 Alman turistte yeni tip koronavirüs (covid-19) görüldüğünü ve vaka sayısının 20'ye yükseldiğini açıkladı.
|18 Mart 2020 00:22
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Bakan Pilli, KKTC'de ilk vakanın görüldüğü Alman turistin en yakınındaki gruptan 39 kişiye test yapıldığını ve 13'ünün pozitif çıktığını söyledi.
KKTC'de daha önce 5 turist ve 2 KKTC vatandaşında covid-19 tespit edilmişti.
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı ise ülkede 3 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü açıkladı.
Böylece Kıbrıs Rum kesiminde, 2'si İngiliz üslerinde olmak üzere vaka sayısı 51'e yükseldi.
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