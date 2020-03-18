2 bakandan açıklama, başsavcılıktan soruşturma

Sosyal medyada otobüsten indirilerek "karantinadan kaçırıldığı" iddia edilen yolcu ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklama yaptı.

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma başlattı.

Soylu, Fransa'dan gelen iki yolcuya ilişkin, "Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz" ifadesini kullandı.

Soylu, Twitter'dan, "Fransa'dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz. Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye ayrıcalık tanınamaz. Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar" açıklamasını yaptı.

Karantinaya alındı

Soylu, daha sonra yaptığı açıklamada, "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı" dedi.

Adalet Bakanı Gül: Hukuk gerekeni yapacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül olaya ilişkin, "Hukuk gerekeni yapacaktır" ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

Kanun önünde herkesin eşit olduğunu vurgulayan Bakan Gül, olayın takipçisi olduklarını kaydetti.

Soruşturma açıldı

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ise iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.