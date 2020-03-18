1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2 bakandan açıklama, başsavcılıktan soruşturma

Tepki çeken videonun ardından iki bakandan açıklama, başsavcılıktan soruşturma
 18 Mart 2020 01:52
Yazdır
2 bakandan açıklama, başsavcılıktan soruşturma

Sosyal medyada otobüsten indirilerek "karantinadan kaçırıldığı" iddia edilen yolcu ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül açıklama yaptı.

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ise soruşturma başlattı.

Soylu, Fransa'dan gelen iki yolcuya ilişkin, "Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz" ifadesini kullandı.

Soylu, Twitter'dan, "Fransa'dan gelen iki yolcu Kıbrıs aktarmalı olarak uçağa bindirilmiş ancak son gelen yolcularla ilgili böyle bir transit uygulamamız yok. Yanlış yapılan bu biniş işlemiyle ilgili gereği yapılıyor. Yolcular karantinaya alınıyor. 14 gün sonra Kıbrıs'a göndereceğiz. Burada ihmal kabul edilemez. Kimseye ayrıcalık tanınamaz. Tarafımızca araştırılıp, sorumlular tespit edilip gereği yerine getirilecektir. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar" açıklamasını yaptı.

Karantinaya alındı

Soylu, daha sonra yaptığı açıklamada, "Karantinaya götürülen yolcuları taşıyan otobüsten inen bir yolcu ve onun gibi Kıbrıs aktarması olan ikinci yolcu karantinaya alındı" dedi.

Adalet Bakanı Gül: Hukuk gerekeni yapacak

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül olaya ilişkin, "Hukuk gerekeni yapacaktır" ifadesini kullandı.

Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez" değerlendirmesinde bulundu.

Kanun önünde herkesin eşit olduğunu vurgulayan Bakan Gül, olayın takipçisi olduklarını kaydetti.

Soruşturma açıldı

İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı ise iki yolcunun karantina otobüsünden alınmasıyla ilgili soruşturma başlattı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor
19 Mart 2020 11:07		 AK Parti'den belediye başkanlarına koronavirüs tedbirleri genelgesi
19 Mart 2020 09:45
Korona nedeniyle infaz indirimi yeniden gündemde
19 Mart 2020 09:28		 Türkiye'de yapılan corona virüs anketinden çıkan çarpıcı sonuç!
19 Mart 2020 08:00
Meclis'te 147 vekil risk grubunda
19 Mart 2020 07:16		 19 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
19 Mart 2020 00:01
Albayrak: İhtiyaç halinde yeni paketler devreye girecek
18 Mart 2020 22:03		 İletişim Başkanlığı, dünya'daki vaka durumunu açıkladı
18 Mart 2020 21:40
'Salgın sebebiyle sanığın tahliye edildiği' haberi yalanlandı
18 Mart 2020 20:50		 'Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak'
18 Mart 2020 19:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:28 - Bilecik'te doktor darbına tepki geldi11:18 - Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem11:16 - Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama11:16 - Uzmanından anne adaylarına yeni tip koronavirüs uyarısı11:15 - Gram altın 312 lira seviyelerinde11:12 - Sevgilisini yaralayıp intihar girişiminde bulunan adam hayatını kaybetti11:11 - Konutta peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi sektöre pozitif etkileyecek11:11 - İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı11:10 - MEB, 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime başlayacak11:09 - Web Tapu kullanıcı sayısı koronavirüs tehlikesinden sonra arttı
11:08 - Kovid-19 nedeniyle evde izolasyona 'aile hekimi' takibi11:07 - AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor11:06 - MEB'den, sözleşmeli personel atamasında örnek uygulama11:05 - Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu11:03 - Sivas'ta kar nedeniyle 82 köyle ulaşım sağlanamıyor11:01 - Irak'ın kuzeyinde 3 terörist teslim oldu10:48 - Huzurevlerinde koronavirüs tedbirleri bir kademe daha yükseltildi10:41 - Van'da gümrük kaçağı 6 bin 900 tıbbi maske ele geçirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
'Binlerce virüs vakası var' diyen doktor, herkesten özür diledi
ÖSYM Başkanlığı 9 sınavı ertelediğini duyurdu
Benzin ve Motorine bir indirim daha geliyor
AVM'lerden, 'kapanmak istiyoruz' açıklaması
Bilim Kurulu'nda görevli doktorların isimleri ve görevleri
Türkiye'nin en büyük giyim markası, tüm mağazaları kapattı
Dolar, kritik sınırı aştı
Asılsız 'korona' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı
Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama
İstanbul'daki karantina yurdunda dün gece
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
65 yaş üstü kişilere ücretsiz toplu taşımanın kaldırılması 1
17.03.2020 avm ve lokanta hariç her yerin kapatılması 1
murat boz'un sokağa çıkın çağrısı 4
futbolcuların ligler ertelensin talepleri 11
blaise matuidi 1
polisle çatışan umreciler 5
Kevin Durant 1
karantina diye bir şey yok ahır burası 2
dezenfektan 4
dilara zalim 2
SON İLANLAR
Marmara Ereğlisi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Erzurum Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Doğanşar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
İstanbul Çestur 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam