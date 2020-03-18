Fatma Şahin: Kızım yurt dışından geldi, rutin karantina uygulanıyor
|18 Mart 2020 01:50
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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yurt dışından gelen kızıyla ilgili açıklama yaptı. Şahin açıklamasında, "Kızımın yurtdışından geldiği doğru. Ve yurtdışından gelenlere uygulanan rutin karantina neyse ona da o uygulanıyor." dedi.
İşte Fatma Şahin'in açıklaması:
"Sosyal medyada üretilen asılsız bilgiler de en az #koronavirüs kadar
hızlı yayılıyor.
Kızımın yurtdışından geldiği doğru.
Ama kendisinin herhangi bir rahatsızlığı yok çok şükür.
Ve yurtdışından gelenlere uygulanan rutin karantina neyse ona da o uygulanıyor.
Bilginiz olsun."
Memurlar.net'in notu: Umre'den ve Avrupa ile ABD'den dönen yolculara yurtlarda karantina uygulaması 15 Mart 2020 Pazar günü başlamıştı. Bu tarihten önce yurt dışından dönmüş olanlar için zorunlu bir yurt karantinası uygulanmıyor. 16 Mart öncesinde yurt dışından gelmiş olanlar, evlerinde 14 gün kuralına uygun olarak kendileri karantina uyguluyor.
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