Ülkemizde pandemi tedbirleri bir sene önce başlamış!

Çin Halk Cumhuriyetinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan COVID-19 salgını dünyanın neredeyse tüm ülkelerinde görülmesi sonucunda Dünya Sağlık Örgütü tarafından "PANDEMİ" olarak ilan edildi. Pandemiler, bir kıta veya tüm dünya gibi geniş bir alanda yayılan ve etkisini gösteren salgın hastalıklara verilen genel bir ad olarak tanımlanıyor.

Sağlık Bakanlığımızın sürecin en başından beri alanında uzman bilim insanlarından oluşturduğu Bilim Kurulu ile birlikte alınan tedbirlerle birlikte ülkemizde uzun bir süre vaka gözükmezken, salgının merkezinin Çin'den Avrupa'ya gelmesi ve Avrupa'nın tedbir almakta çok geç kalması COVID-19 salgının Pandemi'ye dönüşmesine neden oldu.

Bu kapsamda, alınan tedbirler her ne kadar COVID-19 salgını ile ortaya çıkmış gibi gözükse de, geçtiğimiz yıl 13 Nisan 2019 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/5 sayılı "Küresel Grip Salgını (PANDEMİ)" konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle "yeni tipte influenza virüsü ile daha önce hiç teması olmayan ve/veya virüsün yol açacağı enfeksiyonun gelişmesine yatkın olan kişilerin önemli bir kısmının etkilenmesiyle pandemi ortaya çıkabilmektedir." ifadesiyle geçtiğimiz yıl bu konu hakkında eylem planı oluşturulmak suretiyle, olası bir pandemi durumunda sunulacak hizmetler ve yapılacak işlemle dair çerçeve çizilmiştir.

Ayrıca söz konusu genelge de; küresel bir pandemi olması halinde ildeki sağlık merkezlerinin yetersiz kalması halinde, ilde ihtiyaç duyulacak ek hizmet binaları, araç ve malzemelere dair planlamaların da yapılması istenmiştir.

İŞTE O GENELGE