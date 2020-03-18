Bir üniversite, 2 nöbetçi belirleyip, personeli izinli saydı
Alanya Alaadin Keykubat Üniversitesi tüm akademik birimlerde bir akademik ve bir idari personel belirleyerek diğer tüm personeli idari izinli saydı
|18 Mart 2020 02:06
|Yazdır
Alanya Alaaadin Keykubat Üniversitesi tüm akademik birimlerde bir akademik ve bir idari personel belirleyerek diğer tüm personeli idari izinli saydı.
Üniversite yönetimi ayrıca, yemekhane hizmetini durdurdu. Kafeterya, kantin gibi öğrencilere toplu hizmet veren tüm işyerlerini kapattı, servis hizmetlerini sonlandırdı.
İşte üniversitenin yazısı
Bu yazının tüm hakları Memurlar.Net'e aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©
15 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Web Tapu kullanıcı sayısı koronavirüs tehlikesinden sonra arttı
19 Mart 2020 11:09
|Kovid-19 nedeniyle evde izolasyona 'aile hekimi' takibi
19 Mart 2020 11:08
|Huzurevlerinde koronavirüs tedbirleri bir kademe daha yükseltildi
19 Mart 2020 10:48
|ÖSYM Başkanlığı 9 sınavı ertelediğini duyurdu
19 Mart 2020 10:12
|Ankara Üniversitesi, gizli çekim yapan personeli, Savcılığa bildirmeli!
19 Mart 2020 10:06
|Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için yeni karar
19 Mart 2020 09:31
|Bilim Kurulu'nda görevli doktorların isimleri ve görevleri
19 Mart 2020 09:17
|PTT'den, 'işyerlerini havalandırın' talimatı
19 Mart 2020 08:54
|Avrupa'dan gelişler tamamlandı
19 Mart 2020 08:51
|Harp Okulu'nda Atatürk'e saygısızlık' iddiasına MSB'den yanıt
19 Mart 2020 08:36