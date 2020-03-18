Bir üniversite, 2 nöbetçi belirleyip, personeli izinli saydı

Alanya Alaaadin Keykubat Üniversitesi tüm akademik birimlerde bir akademik ve bir idari personel belirleyerek diğer tüm personeli idari izinli saydı.

Üniversite yönetimi ayrıca, yemekhane hizmetini durdurdu. Kafeterya, kantin gibi öğrencilere toplu hizmet veren tüm işyerlerini kapattı, servis hizmetlerini sonlandırdı.

İşte üniversitenin yazısı