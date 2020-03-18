İdareler, mülakata tabi personel alımlarını ertelemeli!
|18 Mart 2020 11:12
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COVID-19 küresel salgınına karşı tedbirler her geçen gün artarak devam etmekte olup, İçişleri Bakanlığının aldığı son kararlarla birlikte sosyal hayata yönelik neredeyse tüm faaliyetler durdurulmuştur. Vaka sayısının önümüzdeki iki-üç haftalık süreçte artma ihtimalinin çok yüksek olması sebebiyle, bu tedbirlerin alınması son derece yerindedir.
İlave olarak; kamu kurumlarının yakın tarihte ilan ettikleri başta kamuya işçi alımları olmak üzere personel alım süreçleri devam etmekte olup, bazı kurumlarda bu hafta başıyla ilana çıkmıştır.
Özellikle işçi alımlarında noter kurası ve sözlü mülakat aşamaları birebir sosyal teması oldukça mümkün kılan, geniş bir kesimin ilgisinin olduğu ve şu süreçte her türlü riski içinde barındıran bir personel temin yöntemidir. Öte yandan, bu dönemde adayların tedirgin olmasından dolayı sınavlara katılımda da önemli düşüşler olabilir.
Bu bağlamda, kamu kurumlarının sağlıklı bir personel alım süreci gerçekleştirmesi ve adayların rekabet etmesini sağlamak amacıyla başta kamuya işçi alımları olmak üzere sözlü mülakata tabi personel alımlarının ileriki tarihlere ötelenmesinde fayda bulunduğu değerlendirilmektedir.
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