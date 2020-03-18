İzmir'de ambulansın çarptığı çift yaşamını yitirdi
|18 Mart 2020 05:07
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İzmir'in Karabağlar ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan çifte seyir halindeki bir ambulans çarptı. Kazada ağır yaralanan çift, kaldırıldıkları hastanelerde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Edinilen bilgiye göre kaza, dün saat 23.00 sıralarında Yeşillik Caddesi Orcaner Kavşağı'nda meydana geldi. Konak yönünden Karabağlar istikametine gitmekte olan S.Ç., idaresindeki 35 KK 852 plakalı ambulans, iddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Nazmi Kılıç(78) ve eşi Münevver Kılıç'a (76) çarptı. Kazada ağır yaralanan Nazmi ve Münevver Kılıç çifti, olay yerine çağrılan ambulanslara alınarak hastanelere kaldırıldı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Nazmi Kılıç ile İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Münevver Kılıç çifti yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, kazaya karışan ambulans olay yerine çağrılan çekice yardımı ile bölgeden kaldırılırken, ambulans şoförü S.Ç. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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