Virüs sınavında başarılı olduk



Avrupa'da ilan edilen sokağa çıkma yasaklarına rağmen sokaklarda hareketlilik devam ederken Türkiye'de halk kendi sıkıyönetimini kendisi uyguluyor. İstanbul sokakları dün boş kaldı, iş yerleri ve cami cemaati uygulanan tedbirlere büyük oranda riayet etti. İçişleri Bakanlığı'nın kafe, sinema, tiyatro gibi alanların kapatılmasına yönelik genelge yayınlaması üzerine sokakların nabzını tuttuk. Sultanahmet, Beyazıt, Eminönü, Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa gibi günün her saati insan yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde esnaf dışında parmakla sayılacak kadar vatandaş olduğu görüldü.

DEVLET UYARDI, VATANDAŞ UYDU

Zeytinburnu'ndan Eminönü'ye doğru yola çıktık. Koronavirüs paniği öncesi 45 dakikada gittiğimiz yolu yaklaşık 15 dakika gibi kısa bir sürede tamamladık. Çok sayıda vatandaşın maske, eldiven gibi önlemleri alarak dışarıya çıktığına şahit olduk. Para alışverişini eldivenle yapan esnaf, müşterilerine dükkan giriş çıkışlarında kolonya, antiseptik gibi dezanfektan ürünlerini sıkarak önlem alıyor. Lokantalara yasak gelmemesine rağmen içeride müşterilerin yok denecek kadar az olması dikkat çekti. Kafe işletmecileri ise karara uyarak dükkanlarına kilit vurdu.

Bakan Koca koronavirüsten ilk vefatı yutkunarak açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten ilk kaybı açıkladı. Bu haberi verirken konuşmakta güçlük çeken Bakan Koca, 'Bu gece sizi ve halkımızı üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. (Koronavirüs'ten ölen kişi) Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı' dedi.



Turistlerin ve vatandaşın uğrak mekanları arasında yer alan Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı girişlerinde güvenlik güçleri maske ve eldiven taktı. Kapalıçarşı'ya ilk adım attığımız anda 'koronavirüs için sağlık ekiplerinin çarşı içerisinde tarama yapacağı ve esnafın yardımcı olması' yönünde anonslar duyduk. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise gezdiğimiz süre içerisinde çarşının tüm kapılarından özel kıyafetlerle giriş yaparak tarihi bölgeyi sağlık taramasından geçirdi.

TARİHİ MEYDANLAR BOŞ KALDI

Koronavirüs tehdidi Sultanahmet, Eminönü ve Beyazıt meydanlarını bomboş bıraktı. Daha birkaç gün önce yoğunluktan adım atılmayan bu bölgelerin şimdiki ıssızlığı seferberlik halinin en çarpıcı görüntüsü oldu. Beyazıt meydanında uzun yıllar simitçilik yapan Halil Akçe, "Burayı hiç böyle boş görmemiştim. Satışlarımız azaldı ama olsun, devletimizin aldığı tedbirlere sağlığımız için uymak zorundayız. Meydanların boş olması kriz karşısında ne kadar bilinçli olduğumuzu gösteriyor" dedi. Öğrencilerin uğrak yeri Sahaflar Çarşısı da boş kaldı. Kütüphanelerde uyarılar yer alırken, bankalar da müşterilerini lobiye tek tek çağırdı. Düğün, nişan, kına, sünnet denilince akla ilk gelen adreslerden birisi olan Mahmutpaşa'da da esnaftan başka kimse yoktu.



İngiltere'deki Türk vatandaşları son uçaklarla İstanbul'a geldi

Sağlık Bakanlığı'nın uçuşa yasak ülkeler arasına İngiltere'yi de eklemesi üzerine Londra'da bulunan Türkler, yasağın başlamasına dakikalar kala düzenlenen iki ek seferle İstanbul'a geldi. Terminalden termal kamera kontrolünden geçen yolcular, 14 gün boyunca kendilerini bulundukları evlerde karantina altına alacaklarını belirttiler.





CEMAAT NAMAZDA ARAYI AÇTI

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazlarından sonra vakit namazlarında farzların cemaatle kılınmaması gerektiğini söylemesi üzerine camilerde önlemler alındı. İmamlar namaz öncesi cemaati uyardı. Birkaç vatandaştan tepki gelse de cemaat birbirlerine uzak alanlarda namaz kıldı. Bazı camilerde ise vatandaşlar kendi aralarında cemaat yaptı. Yoğunluğun en çok yaşandığı merkezi duraklardan olan Beyazıt otobüs durağında kimsenin olmaması dikkat çekti. Yine yoğunluğun çok olduğu Sultanahmet, Eminönü gibi tramvay istasyonları da boş kaldı.

Gurbetçi karantinası

Almanya'dan gelen ilk kafile İstanbul Havalimanı'ndan alınıp otobüslerle yüksek güvenlik altında götürülerek yurtlara yerleştirildi.

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesinde geçici veya öğrenci olarak bulunan ve Türkiye'ye gelmek için başvuran 3 bin 614 Türk vatandaşının yurda dönüşü başladı. Türk Hava Yolları'nın (THY) 34 uçakla yönettiği dönüş seferberliği ile binlerce gurbetçi İstanbul ve Kocaeli'de hazırlanan karantina yurtlarına yerleştiriliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan gelecek vatandaşların 14 gün süre boyunca karantina şartlarında gözlem altında tutulacağını bildirdi. Bakanlığın yurtdışındaki vatandaşlara yardım etmek için gece gündüz çalıştığını belirten Çavuşoğlu, özellikle İtalya'daki Türk öğrencilere tek tek ulaştıklarını, ihtiyaçların tespit edildiğini anlattı. Konsolosluklar üzerinden kurdukları çağrı merkezlerine 9 bini aşkın telefon geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Tüm misyonlarımızın nelere ihtiyacı var, dezenfektan başta olmak üzere eldiven, maske gibi ihtiyaçları da gönderiyoruz" dedi. Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımız döndükten sonra doğrudan uçaklardan alınarak İstanbul'da ve Kocaeli'de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tahsis ettiği Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirilecekler" diye konuştu.

İtalya'da koronavirüs tespit edilen hastalar koridorlarda tedavi ediliyor

İtalya'da 27 bin 980 koronavirüs vakası görülmesinin ardından ülkedeki sağlık sistemi yetersiz kaldı. Sosyal medyaya sızan görüntülerde, koronavirüs tespit edilen hastaların tedavilerinin hastane koridorlarında yapıldığı ortaya çıktı.



İLK UÇAK MÜNİH'TEN

Türkiye'ye dönüş yolunda ilk sefer Almanya'nın Münih kentinden yapıldı. Uçakta 2'si bebek olmak üzere 108 yolcunun bulunduğu öğrenildi. İstanbul Havalimanı'nda uçakların inmesi için özel bir bölge oluşturuldu. Bu bölgeye yanaşan uçaklardaki yolcuları, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bağlı özel korumalı kıyafetleri olan sağlık ekipleri karşıladı. Avrupa'dan Türkiye'ye gelmek isteyen ve Dışişleri Bakanlığına isim bildiren vatandaşlar için uçaklar Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt, Nürnberg, Köln ve Berlin'deki havalimanlarından gece boyunca havalandı. Yurda getirilen gurbetçiler sıkı tedbirler altında yerleştirilecekleri yurtlara götürüldü.

Hazırız

KYK yurdu

Avrupa'dan getirilen vatandaşların gözetim altında tutulacağı İstanbul ve Kocaeli'deki öğrenci yurtlarında hazırlıklar tamamlandı. Gurbetçiler için KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu tahsis edildi. Yurtlardaki odalar dezenfekte edilerek, kalmaya uygun hale getirildi. Vatandaşlar için tüm hazırlıkları tamamlanan yurtların önünde ise polis ekipleri önlem aldı. Odaların duvarlarına koronavirüsten korunmak için uyarıların bulunduğu görseller asıldı.

Virüs sınavında başarılı olduk

Vatandaşlar, koronavirüsün yayılmasına karşı kafe, sinema ve çay bahçeleri gibi toplanma mekanlarının kapatılması kararına titizlikle uydu. Acil ihtiyacı olmayanlar dışarı çıkmadı, İstanbul'un en yoğun bölgeleri bomboş kaldı. Dışarı çıkanlar ise çoğunlukla maske taktı, esnaf para alışverişini eldiven giyerek yaptı.



Avrupa'da ilan edilen sokağa çıkma yasaklarına rağmen sokaklarda hareketlilik devam ederken Türkiye'de halk kendi sıkıyönetimini kendisi uyguluyor. İstanbul sokakları dün boş kaldı, iş yerleri ve cami cemaati uygulanan tedbirlere büyük oranda riayet etti. İçişleri Bakanlığı'nın kafe, sinema, tiyatro gibi alanların kapatılmasına yönelik genelge yayınlaması üzerine sokakların nabzını tuttuk. Sultanahmet, Beyazıt, Eminönü, Kapalıçarşı, Mısır Çarşısı ve Mahmutpaşa gibi günün her saati insan yoğunluğunun yaşandığı bölgelerde esnaf dışında parmakla sayılacak kadar vatandaş olduğu görüldü.

DEVLET UYARDI, VATANDAŞ UYDU

Zeytinburnu'ndan Eminönü'ye doğru yola çıktık. Koronavirüs paniği öncesi 45 dakikada gittiğimiz yolu yaklaşık 15 dakika gibi kısa bir sürede tamamladık. Çok sayıda vatandaşın maske, eldiven gibi önlemleri alarak dışarıya çıktığına şahit olduk. Para alışverişini eldivenle yapan esnaf, müşterilerine dükkan giriş çıkışlarında kolonya, antiseptik gibi dezanfektan ürünlerini sıkarak önlem alıyor. Lokantalara yasak gelmemesine rağmen içeride müşterilerin yok denecek kadar az olması dikkat çekti. Kafe işletmecileri ise karara uyarak dükkanlarına kilit vurdu.

Bakan Koca koronavirüsten ilk vefatı yutkunarak açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten ilk kaybı açıkladı. Bu haberi verirken konuşmakta güçlük çeken Bakan Koca, 'Bu gece sizi ve halkımızı üzen bir haberi, aynı üzüntüyü hissederek bildireceğim. Koronavirüsle mücadelemizde bugün ilk kez bir hastamı kaybettim. (Koronavirüs'ten ölen kişi) Kendisi 89 yaşındaydı, virüsü Çin temaslı bir çalışanından aldı' dedi.



Turistlerin ve vatandaşın uğrak mekanları arasında yer alan Kapalıçarşı ve Mısır Çarşısı girişlerinde güvenlik güçleri maske ve eldiven taktı. Kapalıçarşı'ya ilk adım attığımız anda 'koronavirüs için sağlık ekiplerinin çarşı içerisinde tarama yapacağı ve esnafın yardımcı olması' yönünde anonslar duyduk. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri ise gezdiğimiz süre içerisinde çarşının tüm kapılarından özel kıyafetlerle giriş yaparak tarihi bölgeyi sağlık taramasından geçirdi.

TARİHİ MEYDANLAR BOŞ KALDI

Koronavirüs tehdidi Sultanahmet, Eminönü ve Beyazıt meydanlarını bomboş bıraktı. Daha birkaç gün önce yoğunluktan adım atılmayan bu bölgelerin şimdiki ıssızlığı seferberlik halinin en çarpıcı görüntüsü oldu. Beyazıt meydanında uzun yıllar simitçilik yapan Halil Akçe, "Burayı hiç böyle boş görmemiştim. Satışlarımız azaldı ama olsun, devletimizin aldığı tedbirlere sağlığımız için uymak zorundayız. Meydanların boş olması kriz karşısında ne kadar bilinçli olduğumuzu gösteriyor" dedi. Öğrencilerin uğrak yeri Sahaflar Çarşısı da boş kaldı. Kütüphanelerde uyarılar yer alırken, bankalar da müşterilerini lobiye tek tek çağırdı. Düğün, nişan, kına, sünnet denilince akla ilk gelen adreslerden birisi olan Mahmutpaşa'da da esnaftan başka kimse yoktu.



İngiltere'deki Türk vatandaşları son uçaklarla İstanbul'a geldi

Sağlık Bakanlığı'nın uçuşa yasak ülkeler arasına İngiltere'yi de eklemesi üzerine Londra'da bulunan Türkler, yasağın başlamasına dakikalar kala düzenlenen iki ek seferle İstanbul'a geldi. Terminalden termal kamera kontrolünden geçen yolcular, 14 gün boyunca kendilerini bulundukları evlerde karantina altına alacaklarını belirttiler.





CEMAAT NAMAZDA ARAYI AÇTI

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazlarından sonra vakit namazlarında farzların cemaatle kılınmaması gerektiğini söylemesi üzerine camilerde önlemler alındı. İmamlar namaz öncesi cemaati uyardı. Birkaç vatandaştan tepki gelse de cemaat birbirlerine uzak alanlarda namaz kıldı. Bazı camilerde ise vatandaşlar kendi aralarında cemaat yaptı. Yoğunluğun en çok yaşandığı merkezi duraklardan olan Beyazıt otobüs durağında kimsenin olmaması dikkat çekti. Yine yoğunluğun çok olduğu Sultanahmet, Eminönü gibi tramvay istasyonları da boş kaldı.

Gurbetçi karantinası

Almanya'dan gelen ilk kafile İstanbul Havalimanı'ndan alınıp otobüslerle yüksek güvenlik altında götürülerek yurtlara yerleştirildi.

Koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 9 Avrupa ülkesinde geçici veya öğrenci olarak bulunan ve Türkiye'ye gelmek için başvuran 3 bin 614 Türk vatandaşının yurda dönüşü başladı. Türk Hava Yolları'nın (THY) 34 uçakla yönettiği dönüş seferberliği ile binlerce gurbetçi İstanbul ve Kocaeli'de hazırlanan karantina yurtlarına yerleştiriliyor. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya, İspanya, Fransa, Avusturya, Norveç, Danimarka, İsveç, Belçika ve Hollanda'dan gelecek vatandaşların 14 gün süre boyunca karantina şartlarında gözlem altında tutulacağını bildirdi. Bakanlığın yurtdışındaki vatandaşlara yardım etmek için gece gündüz çalıştığını belirten Çavuşoğlu, özellikle İtalya'daki Türk öğrencilere tek tek ulaştıklarını, ihtiyaçların tespit edildiğini anlattı. Konsolosluklar üzerinden kurdukları çağrı merkezlerine 9 bini aşkın telefon geldiğini kaydeden Çavuşoğlu, "Tüm misyonlarımızın nelere ihtiyacı var, dezenfektan başta olmak üzere eldiven, maske gibi ihtiyaçları da gönderiyoruz" dedi. Çavuşoğlu, "Vatandaşlarımız döndükten sonra doğrudan uçaklardan alınarak İstanbul'da ve Kocaeli'de Gençlik ve Spor Bakanlığımızın tahsis ettiği Kredi Yurtlar Kurumunun yurtlarına yerleştirilecekler" diye konuştu.

İtalya'da koronavirüs tespit edilen hastalar koridorlarda tedavi ediliyor

İtalya'da 27 bin 980 koronavirüs vakası görülmesinin ardından ülkedeki sağlık sistemi yetersiz kaldı. Sosyal medyaya sızan görüntülerde, koronavirüs tespit edilen hastaların tedavilerinin hastane koridorlarında yapıldığı ortaya çıktı.



İLK UÇAK MÜNİH'TEN

Türkiye'ye dönüş yolunda ilk sefer Almanya'nın Münih kentinden yapıldı. Uçakta 2'si bebek olmak üzere 108 yolcunun bulunduğu öğrenildi. İstanbul Havalimanı'nda uçakların inmesi için özel bir bölge oluşturuldu. Bu bölgeye yanaşan uçaklardaki yolcuları, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü'ne bağlı özel korumalı kıyafetleri olan sağlık ekipleri karşıladı. Avrupa'dan Türkiye'ye gelmek isteyen ve Dışişleri Bakanlığına isim bildiren vatandaşlar için uçaklar Hamburg, Düsseldorf, Stuttgart, Frankfurt, Nürnberg, Köln ve Berlin'deki havalimanlarından gece boyunca havalandı. Yurda getirilen gurbetçiler sıkı tedbirler altında yerleştirilecekleri yurtlara götürüldü.

Hazırız

KYK yurdu

Avrupa'dan getirilen vatandaşların gözetim altında tutulacağı İstanbul ve Kocaeli'deki öğrenci yurtlarında hazırlıklar tamamlandı. Gurbetçiler için KYK Kanuni Sultan Süleyman Erkek Öğrenci Yurdu, KYK Fatih Sultan Mehmet Karma Öğrenci Yurdu, KYK Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu tahsis edildi. Yurtlardaki odalar dezenfekte edilerek, kalmaya uygun hale getirildi. Vatandaşlar için tüm hazırlıkları tamamlanan yurtların önünde ise polis ekipleri önlem aldı. Odaların duvarlarına koronavirüsten korunmak için uyarıların bulunduğu görseller asıldı.

Talha Menteş