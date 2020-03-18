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Bu sınavı birlikte geçeriz

İş dünyasının gözü kulağı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı önlemler paketinde. İş dünyasının talepleri; SGK primi ve vergi gibi kamu alacaklarının ertelenmesi, borçların ödenmesinde ise kolaylık sağlanması konularında yoğunlaşıyor. Türkiye ekonomisinin bu tür kriz zamanlarındaki güçlü reflekse dikkat çeken iş dünyası temsilcisi STK başkanları, "Bu sınavı birlikte geçeriz" mesajı verdi.
 18 Mart 2020 07:05
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Bu sınavı birlikte geçeriz

Koronavirüs nedeniyle aksayan ticarete karşı Türk iş dünyası tek yürek oldu. Salgınla birlikte işleri sekteye uğrayan esnaf ve sanayiciler kamu alacaklarının bir süre ertelenmesini talep ederken, krizin birlikte aşılacağı mesajını verdi.

TÜRK EKONOMİSİ GÜÇLÜ DURUYOR

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, özellikle ilgili devlet kurumlarının ve yerel yönetimlerin bu konudaki hassasiyetinin ve önlemlerinin çok iyi olduğunu vurgularak, "Türkiye ekonomisi güçlüdür. Türkiye'nin üretim gücü yüksektir ve yeterlidir. Sadece Çukurova, Türkiye'yi besleyecek güçtedir. İş dünyası olarak hiçbir fedakarlıktan kaçmadan, fırsatçılara izin vermeden hem insanımızın sağlığını hem de ekonomimizi koruyacağız. Elbette bu sorundan dolayı ekonomik anlamda olumsuzluklar yaşayacağız. Bir yandan var olan sorunları çözmek, öte yandan gelecekte olabilecek problemleri öngörerek önlemler almak anlamında ilgili bakanlıklarımızla temas halindeyiz. Bilgilendirmelerimizi, sorun tespitlerimizi ve çözüm önerilerimizi iletiyoruz. İş dünyamızın temsilcileri ile sürekli bir araya geliyor ve konuşuyoruz. Ülkemiz ve özelinde Mersin olarak bizler de bu sınavı geçeceğiz, buna yürekten inanıyoruz" açıklamasında bulundu.

VERGİ TATİLİ TALEBİ

Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri sona erinceye kadar, reel sektörde temerrüte düşme riskini taşıyan banka kredisi borçlularına özel vade uzatım olanakları tanınması ve zincirleme etkileri yüksek sektörlere uzun dönemli SGK primi ile vergi tatili getirilmesi talebinde bulunuldu. Açıklamada, ASO Yönetim Kurulunun bu süreçte alınmasını talep ettiği önlemler şöyle sıralandı: "ASO olarak Kovid-19 ile ilgili alınan ve alınacak olan kararları ve tüm önlemleri destekliyoruz. Kovid-19 kapsamında alınan tedbirler sona erinceye kadar reel sektörde temerrüte düşme riski taşıyan banka kredisi borçlularına özel vade uzatım olanakları tanınmalıdır. Zincirleme etkileri yüksek sektörlere uzun dönemli SGK primi ile vergi tatili getirilmelidir. Daha önce yapılandırılmış kredilerin faiz oranları güncel faize göre revize edilmelidir. Yaptırımlardan etkilenecek işletmeler için kısa çalışma ödeneği gündeme getirilmelidir."

İFLASA KARŞI ÖNLEM ALINMALI

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması beklenen Corona virüsünün ekonomi üzerindeki etkilerine yönelik önlemler paketinde yer almasını bekledikleri konulara ilişkin bir açıklamada bulundu. ASKON Genel Başkanı Aydın, Corona Virüsü'nün ekonomide özellikle reel sektörü etkilediğini belirterek, şirket iflaslarının ve işten çıkarmaların artmaması adına acilen perakende ve hizmet sektörünün desteklenmesi gerektiğini belirtti. Aydın, "SGK primi, vergi ve kredi ödemelerinde öteleme ve KDV oranlarında indirim, başta avm kiracıları olmak üzere kira oranlarında Mayıs ayı sonuna kadar yüzde 50 düşüş beklemekteyiz. İş insanları olarak corana virüsü ile ilgili yapılan mücadeleyi desteklemekle birlikte, yürütülen süreci de takdirle karşıladığımızı belirtmek isteriz" dedi.

Beyannamede süre uzatıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Mart'a kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığı aktarıldı. 2019 yılına ait yıllık gelir vergisi beyannamesinin 1-31 Mart tarihlerinde verilmesi gerekiyordu. Geçen yıla ilişkin kazançlara yönelik verilecek beyannameler üzerinden hesaplanan gelir vergisinin ise mart ve temmuz aylarında iki eşit taksitte ödenmesi öngörülüyordu.
Yeni Şafak
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