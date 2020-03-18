Bölücü örgüte bahar tertibi yok
Koronavirüs tehdidine karşı askeri birliklerde önleyici tedbirler uygulanırken, terörle mücadele de kesintisiz sürüyor. Terör örgütünün ikmal sistemleri kesildi, haberleşme ağları yok edildi ve destekçilerinden yardım alamaz hale getirildi. Kararlı mücadelenin sonucu olarak PKK terör örgütünün bahar tertiplenmesi takvimi bu yıl ilk kez işlemiyor
|18 Mart 2020 07:20
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TSK, yurt içi ve yurt dışı terörle mücadele faaliyetlerini koronavirüs önleyici tedbirlerini alarak 7 gün 24 saat esasına göre yürütüyor. Son bir aydaki operasyonlarla 100'e yakın terörist yurt içi ve Irak kuzeyinde etkisiz hale getirildi. Pençe harekatlarıyla Avaşin'den Basyan'a, Hakurk'tan Zap'a, Sinat-Haftanin bölgesine kadar terörist kamplar yerle bir edildi. Havadan ve karadan başarılı operasyonlarla ikmal sistemleri kesildi, haberleşme ağları yok edildi, destekçilerinden yeterli yardım alamaz hale geldi. Irak kuzeyinde hareket alanı bulamayan bölücü örgütün Türkiye sınırlarında ise varlığı kalmadı.
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