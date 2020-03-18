Restoranların müşterisi yüzde 70 azaldı
|18 Mart 2020 07:50
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Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün ülkemize gelmesiyle birlikte vatandaşlar uyarıları dikkate alıp evinden çıkmamaya özen gösteriyor. Hal böyle olunca yeme içme sektörü de daraldı. Yeni Şafak'a açıklamalarda bulunan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, son bir haftada sektörde kafe ve restoranlarda işlerin yüzde 30-70'e varan düşüşler olduğunu söyledi. Sektörde hiç beklemedikleri kadar gelen müşteri sayısında azalma olduğunu dile getiren Bingöl, "Paket satışlarımız da artmadı. Bu konuda sektörün desteğe ihtiyacı var. Ekonomik anlamda gerekli tedbirler alınmazsa restoranların yüzde 80'i zarara uğrayabilir" dedi.
RESTORANLARI DEZENFEKTE EDİYORUZ
Restoranlarda aldıkları önlemlerden bahseden Bingöl, şöyle devam etti: Restoranlarımız dezenfekte ediyoruz, hijyen kurallarına uyuyoruz. Restoranlarda masa aralıklarını açtık. Personel eğitimi, gibi Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı her şeye dikkat ediyoruz. Sektör şu an da izinlere başladı.
PRİMLER ERTELENSİN
Bingöl, yeme içme sektörünün ayakta kalabilmesi için taleplerini şöyle sıraladı: "Bu tedbirlerde geç kalınması durumunda Allah korusun sektörümüzdeki işletmelerin yüzde 80'i sıkıntıya girer. Bankalar kredi borcu olan esnafın borçlarını 3 ay boyunca faizsiz ertelemeli. Sektörümüze faizsiz kredi imkanı sağlanmalı. Vergilerde muafiyet sağlanmalı. KDV indirimi sağlanmalı. SGK ödemeleri 3 ay ötelenmeli. Kira ödemelerinde kolaylıklar ve devlet desteği sağlanmalı. Çalışanların maaşları konusunda devlet desteği verilmeli."
Mesude Demirhan
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