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'Ben evden çıkamazken, çalışanlarıma nasıl işe gidin diyelim'

Türkiye'de koronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik her alanda sıkı tedbirler alınırken AVM'lerin açık kalması tartışmalara yol açtı
 18 Mart 2020 08:30
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'Ben evden çıkamazken, çalışanlarıma nasıl işe gidin diyelim'

Dünyaya yayılan koronavirüs salgınından en az etkiyle kurtulmak için Türkiye her alanda ciddi önlemler alıyor. Sınırlar kapatılıyor, uçuşlar askıya alınıyor, mekanlar kapatılıyor. Ardı ardına uyarılarla vatandaşlara teması sınırlandırması, mümkün olduğunca daha az kişiyle görüşmesi tavsiye ediliyor. Ancak alınan onca önleme rağmen alışveriş merkezlerinin (AVM) kapanmaması tartışmaları da beraberinde getirdi.

Hürriyet'ten Burak Coşan'ın haberine göre: Tartışmalar sürerken, AVM'lerde 110'a yakın mağazası olan Mudo'nun Kurucusu ve Onursal Başkanı Mustafa Taviloğlu "AVM'ler bir an önce kapansın" dedi.

Taviloğlu, "Türkiye'nin aldığı önlemler dünyada yankı uyandırdı. Bu işi en iyi yöneten 3 ülkeden biri olabiliriz. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara alınan önlemler ve yapılmaması gerekenler hakkında sürekli açıklama yapıyor. Üstüne basa basa teması azaltın, sosyalleşmeyin diyorlar. Ancak hala AVM'lerin açık olması hiç doğru değil. Vatandaşlara evden çıkmayın denirken, benim çalışanlarım mağaza gelmek zorunda kalıyor. Ben evden çıkmıyorum ki, onlara nasıl işe gidin diyim. İnsanlar sağlıklarının bozulmaması için çaba gösterirken gömlek almaya mı gelecek? Birleşmiş Markalar Derneği olarak da bugünden itibaren cadde mağazalarımızı kapatıyoruz" dedi.
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