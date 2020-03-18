Merkez'den bankalara açık çek

Koronavirüs tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Merkez Bankası'nı alarma geçirdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 19 Mart'taki Para Politikası Kurulu kararını koronavirüs nedeniyle erkene aldı. Politika faizi böylece yüzde 9.75'e düştü ve tek haneye geldi. Toplantıya ilişkin basın duyurusunda koronavirüs salgınına ilişkin gelişmelerin küresel büyüme görünümünü zayıflatmakta olduğu belirtildi. Açıklamada, "Küresel çapta merkez bankaları genişleyici politika adımları attı. Bu çerçevede biz de bankalara imkanlar çerçevesinde ihtiyaç duydukları likiditeyi vereceğiz" denildi.

İNDİRİM GEREKLİYDİ

Açıklamada faiz indiriminin de gerekli olduğuna vurgu yapıldı. Küresel gelişmeler paralelinde Türk Lirası'nda değer kaybı gözlendiği belirtilen duyuruda, "Türk Lirası'ndaki değer kaybına karşın, başta ham petrol ve metal fiyatları olmak üzere uluslararası emtia fiyatlarındaki keskin düşüş enflasyon görünümünü olumlu etkilemektedir. Ayrıca, küresel ticaret hacmindeki zayıflama ve seyahat kısıtlamaları gibi önlemlere bağlı olarak toplam talep koşullarının enflasyonu sınırlayıcı etkisinin bir miktar arttığı değerlendirilmektedir. Bu gelişmelerle birlikte yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki aşağı yönlü riskler artmıştır. Bu çerçevede Kurul, politika faizinde 100 baz puan indirim yapılmasına karar vermiştir" ifadesine yer verildi. TCMB, böylece Murat Uysal başkanlığındaki son yedi PPK toplantısında toplam 1.425 baz puanlık faiz indirimine gitmiş oldu.

İSTEYEN BANKALARA PARA VERİLECEK

Merkez Bankası sadece faizleri aşağıya çekmedi. Reel sektöre kredi akışının kesintisiz devamını teminen bankalara hedefli ilave likidite imkanları tanındı. Bankaların yeni likidite imkanlarından alabilecekleri azami fon tutarı reel sektöre sağladıkları ve sağlayacakları kredi tutarları ile ilişkilendirilecek. Söz konusu imkanların toplam tutarının, sistemin fonlama ihtiyacının yüzde 25'i ile sınırlı kalacağı öngörülüyor. Bu kapsamda, 91 gün vadeye kadar repo ihalesi düzenlenebilecek. TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 150 baz puan altında faiz oranı üzerinden miktar ihalesi yöntemiyle Türk Lirası likidite sağlanacak. Söz konusu ihalelerde kazanılan tekliflerin tamamı veya bir bölümü bankalar tarafından talep edilmesi durumunda aynı şartlar altında Bankalararası Para Piyasası'nda depo işlemi olarak da sonuçlandırılabilecektir.

İŞTE ALINAN DİĞER KARARLAR

*Piyasa yapıcılığı sisteminin desteklenmesi amacıyla piyasa yapıcı bankalara Açık Piyasa İşlemleri çerçevesinde tanınan likidite imkanına ilişkin limitler artırıldı. .

*Halihazırda 1, 3 ve 6 ay vadeli olarak geleneksel yöntemle gerçekleştirilen ABD Doları karşılığı swap ihalelerine devam edilecek olup söz konusu ihaleler euro ve altın karşılığı da düzenlenebilecek.

*Zorunlu karşılıklar uygulamasında reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranları tüm yükümlülük türlerinde ve tüm vade dilimlerinde 500 baz puan indirilecek. Alınan bu kararla, reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalara yaklaşık 5,1 milyar ABD Doları karşılığı döviz ve altın cinsi likidite verilmesi bekleniyor. Söz konusu değişiklik, tesisi 20 Mart 2020 tarihinde başlayacak olan 6 Mart 2020 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak.

*Miktar ihalesi yöntemiyle 1 yıl vadeli döviz karşılığı Türk Lirası swap ihaleleri düzenlenecek. Söz konusu swap ihaleleriyle ilgili bankalara TCMB politika faiz oranı olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 100 baz puan altında faiz oranı üzerinden ABD Doları, euro veya altın karşılığı Türk lirası likidite sağlanacaktır.

*Küresel ekonomik belirsizlikler ile uluslararası ticarette yaşanan güçlüklerin reel sektör firmaları üzerindeki olası etkilerinin hafifletilmesi amacıyla 18 Mart 2020 tarihinden 30 Haziran 2020 tarihine kadar vadesi gelecek reeskont kredisi geri ödemelerine 90 güne kadar vade uzatım imkanı tanındı. Firmalar kredi kullanımına aracılık eden bankalara başvurarak, herhangi bir geri ödemede bulunmaksızın mevcut senetlerini 90 güne kadar daha uzun vadede bir senet ile değiştirerek bu imkandan yararlanabilecekler. Bu suretle toplam 7,6 milyar ABD doları karşılığı kadar reeskont kredisi geri ödemesi ertelenebilecek.

*Reeskont kredilerine 12 ay ek taahhüt kapama süresi de 24 aydan 36 aya çıkartıldı. Mevcut reeskont kredisi azami vadeleri, 20 Mart 2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, kısa vadeli kullanımlar için 120 günden 240 güne, daha uzun vadeli kullanımlar için ise 720 güne çıkartılmıştır."