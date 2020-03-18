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Diş hekimleri: Acil değilse gelmeyin!

Koronavirüse karşı en riskli gruplar arasında yer alan diş hekimleriyle ilgili Türk Dişhekimleri Birliği'nden (TDB) uyarı geldi
 18 Mart 2020 09:18
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Diş hekimleri: Acil değilse gelmeyin!

'Acil değilse gelmeyin'
Koronavirüse karşı en riskli gruplar arasında yer alan diş hekimleriyle ilgili Türk Dişhekimleri Birliği'nden (TDB) uyarı geldi.
'Acil değilse gelmeyin'


Milliyet'ten Aykut Yılmaz'ın haberine göre: Birlikten yapılan açıklamada, sağlıklı kişilerin enfeksiyon kapabileceği, hastalıklı olanların virüs bulaştırabileceği belirtilerek, "Mümkünse acil olmayan diş tedavileri dışında bu geçiş dönemi süresince kurumlara başvurmamanızı öneririz. Randevunuza verilen saate yakın ve refakatçisiz gitmeniz, bekleme salonlarında aşırı yığılmaları önleyecektir. Bu koşullar altında, dişhekiminiz gerekli gördüğü hallerde tedbir amaçlı olarak randevu gün ve saatinde değişiklik yapabilir, bu tamamen sizleri olası risklerden korumak amaçlıdır. Kendi sağlığınız ve toplum sağlığı için lütfen dişhekiminizin önerilerine uyunuz" ifadeleri yer aldı.

Kurul gündeme alıyor

Diş hekimlerinin Bilim Kurulu'nda temsil edilmesi gerektiği de vurgulayan TDB, diş hekimlerine yönelik uyarılar da yaptı. Muayene edilmeden önce olası enfeksiyonun tespit edilebilmesi amacıyla hastanın son 14 gün içinde yurt dışı seyahati yapıp yapmadığının öğrenilmesini isteyen birlik, enfeksiyon belirtilerinin gözlenmesi durumunda vakaların hastanelere yönlendirilmesini istedi. Açıklamada ayrıca, diş tedavilerini gerçekleştirmeden önce hastanın rutin değerlendirmesinin bir parçası olarak temassız ateş ölçümünün yapılması da önerildi. Koronavirüse karşı yüksek risk grubunda yer alan diş hekimlerine yönelik Sağlık Bakanlığı'nın da harekete geçtiği öğrenildi. Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, diş hekimlerini koruyacak bir düzenleme bakanlığın gündeminde. Bilim Kurulu'nun diş hekimlerine yönelik önerilerinin yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor.
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