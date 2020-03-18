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Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu

Konya'da parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken ölümüne neden olan tutuklu Kadir Şeker (20) hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Şeker'in 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi. Şeker'in suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi.
 18 Mart 2020 09:23
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Kadir Şeker için istenen ceza belli oldu

Konya'da parkta sevgilisi Ayşe D.'yi (35) dövdüğü iddia edilen Özgür Duran'a (32) müdahale etmek isterken ölümüne neden olan tutuklu Kadir Şeker (20) hakkında iddianame hazırlandı. İddianamede Şeker'in 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi. Şeker'in suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi. Şeker hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirse 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Ayrıca yanında taşıdığı bıçak içinde 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar yargılanacak.

Olay, 5 Şubat Çarşamba akşamı merkez Selçuklu ilçesi, Yeni İstanbul Caddesi, Piri Reis Parkı'nda meydana geldi. Antalya'dan Konya'ya gelip yerleşen Ayşe D. ve Özgür Duran arasında tartışma çıktı. Tartışma üzerine Ayşe D. evden çıkıp parka geldi. Bu sırada parktan geçen ve üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, kadının şiddet gördüğü iddiasıyla Özgür Duran'a müdahale etmek istedi. Yaşanan arbedede kalbinden bıçaklanan Duran hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Şeker, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında Özgür Duran'ın Adli Tıp raporunda bıçağın vücuduna yaklaşık 10 santimetre uzunluğunda ve 1,5 santimetre genişliğinde girdiğinin belirlendiği kaydedildi.

Kadir Şeker'in kullandığı bıçağın da 6136 sayılı 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Kanunu' kapsamında olduğu saptandı. Kadir Şeker'in kıyafetleri, sırt çantası, çantasındaki toprak ile parkta toprak kriminal laboratuvara gönderilip, incelendi.

Kavgayı gören görgü tanıklar, parkta futbol oynadıkları sırada gürültüyü duyup koşan ve Özgür Duran'ı kanlar içinde görenlerin ifadelerine başvuruldu.

Özgür Duran ile Ayşe D.'nin evde tartıştığı sırada yanlarında bulunan Özgür Duran'ın kuzeni Bekir Duran'ın da ifadesi alındı. Ayrıca Kadir Şeker'in suçta kasıtlı olup olmadığının belirlenmesi için 'sosyal araştırma raporu' hazırlandı.

Yapılan soruşturma sonucu Kadir Şeker, hakkındaki iddianame tamamlandı. İddanamede Şeker'in 'kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına kadar yargılanması talep edildi.

Şeker'in suçu tahrik altında işlediği belirtilerek, Türk Ceza Kanunu'nun 29'uncu maddesine göre de indirim yapılması istendi. Şeker, hakkındaki iddianame Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirse 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanacak. Ayrıca yanında taşıdığı bıçak içinde 'Yasak Bıçaklar ve Diğer Aletlerle İlgili Suçlar ve Cezaları' kapsamında 6 aydan 1 yıla kadar yargılanacak.
DHA
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