Motorine 2. büyük indirim geliyor
|18 Mart 2020 09:24
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OPEC toplantısından üretim kısıtlaması kararının çıkmamasının ardından düşen petrol fiyatlarının iç piyasadaki akaryakıt ürünlerine yansıması devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta başından bu yana benzine 3 büyük indirim yapılırken motorindeki indirim sayısı ise bir ile sınırlı kalmıştı.
MOTORİNE İKİNCİ BÜYÜK İNDİRİM
Ancak benzinde bu gece pompa fiyatlarına yansıyan 25 kuruşluk indirimin ardından indirim sırası motorine geldi.
Sektör uzmanlarının yenisafak.com'a verdiği bilgiye göre petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşlerin ardından motorinde 26 kuruşluk indirim beklentisi ortaya çıktı.
İndirimin bu gece yarısı pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
İNDİRİM SONRASI OLASI MOTORİN FİYATI
Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşten sonra 56 kuruş indirim gelen motorinin İstanbul'da litresi 5,67 liradan satılıyor. Söz konusu indirimin gerçekleşmesi halinde motorinin litre fiyatı 5,41 lira seviyesine gerileyecek.Benzin fiyatlarına 3. büyük indirim
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