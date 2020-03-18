İdlib tutulmazsa sıra Afrin'e gelecek
|18 Mart 2020 09:28
|Yazdır
İdlib'de rejimin Türk gözlem noktalarına gerçekleştirdiği saldırılarla artan tansiyonu düşürmek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Lideri Vladimir Putin arasındaki görüşmeden ortaya çıkan Moskova Mutabakatı sonrası Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekat bölgelerinde teyakkuz durumu devam ediyor. Son güvenlik ve istihbarat raporlarında Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı ile aldığı inisiyatifin çok kritik sonuçlar doğurduğu ve kirli planları deşifre ettiği ortaya çıktı.
Türkiye'nin İdlib'de yaşanacak insani dramı durdurmak için başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı ile terör örgütü PYD/YPG, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de kontrol altında tuttuğu diğer bölgelerde faaliyetlerini yoğunlaştırmak için çaba gösterdi. Ancak, Mehmetçik, İdlib'de olduğu gibi Suriye'de kontrolündeki diğer bölgelerde de herhangi bir zafiyet göstermedi. Terörist faaliyetlere en sert şekilde karşılık misliyle verildi.
BOMBA TUZAKLADILAR
Terör örgütü PKK/YPG özellikle Barış Pınarı Harekat bölgesinde halkın yoğun olarak kullandığı yerlere mayın ve el yapımı patlayıcılar (EYP) tuzakladı. Tuzaklar, uzman Türk personeller tarafından bozuldu. Güvenlik raporlarında, Mehmetçikle sahada mücadele edemeyen terör örgütünün, halkın bölgeye dönüşünü engellemek maksadıyla, şehir merkezlerinde bombalı araç ve EYP ile saldırı arayışını sürdürdüğü bilgisi yer aldı.
Türk askeri, bölge halkının özellikle de çocukların farkındalıklarının arttırılması maksadıyla eğitimler veriyor.
KUŞ UÇURTULMUYOR
Terör örgütleri İdlib'de Türk gözlem noktalarının mevcudiyetini ortadan kaldırdıktan sonra, Afrin'deki Mehmetçik mevcudiyetini sona erdirmek üzere hamleler planladı. 2018 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu ile bölgede normalleşmeyi tesis eden Türkiye'nin bölgeden çıkartılması ve kaos yaratılması terör örgütü PKK/YPG'nin amaçlarından biri olarak ortaya çıktı. Teröristlerin Afrin'e yönelik hazırlıklarından haberdar olan Mehmetçik, terör örgütü militanlarının Afrin'e giden yollarda kuş uçurtmuyor. Gerekli hallerde, belli hatları bombardıman altında tutuyor.
Betül Usta
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor
19 Mart 2020 11:07
|AK Parti'den belediye başkanlarına koronavirüs tedbirleri genelgesi
19 Mart 2020 09:45
|Korona nedeniyle infaz indirimi yeniden gündemde
19 Mart 2020 09:28
|Türkiye'de yapılan corona virüs anketinden çıkan çarpıcı sonuç!
19 Mart 2020 08:00
|Meclis'te 147 vekil risk grubunda
19 Mart 2020 07:16
|19 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
19 Mart 2020 00:01
|Albayrak: İhtiyaç halinde yeni paketler devreye girecek
18 Mart 2020 22:03
|İletişim Başkanlığı, dünya'daki vaka durumunu açıkladı
18 Mart 2020 21:40
|'Salgın sebebiyle sanığın tahliye edildiği' haberi yalanlandı
18 Mart 2020 20:50
|'Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak'
18 Mart 2020 19:46