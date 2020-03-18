İdlib tutulmazsa sıra Afrin'e gelecek

İdlib'de rejimin Türk gözlem noktalarına gerçekleştirdiği saldırılarla artan tansiyonu düşürmek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Lideri Vladimir Putin arasındaki görüşmeden ortaya çıkan Moskova Mutabakatı sonrası Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekat bölgelerinde teyakkuz durumu devam ediyor. Son güvenlik ve istihbarat raporlarında Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı ile aldığı inisiyatifin çok kritik sonuçlar doğurduğu ve kirli planları deşifre ettiği ortaya çıktı.

Türkiye'nin İdlib'de yaşanacak insani dramı durdurmak için başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı ile terör örgütü PYD/YPG, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de kontrol altında tuttuğu diğer bölgelerde faaliyetlerini yoğunlaştırmak için çaba gösterdi. Ancak, Mehmetçik, İdlib'de olduğu gibi Suriye'de kontrolündeki diğer bölgelerde de herhangi bir zafiyet göstermedi. Terörist faaliyetlere en sert şekilde karşılık misliyle verildi.

BOMBA TUZAKLADILAR

Terör örgütü PKK/YPG özellikle Barış Pınarı Harekat bölgesinde halkın yoğun olarak kullandığı yerlere mayın ve el yapımı patlayıcılar (EYP) tuzakladı. Tuzaklar, uzman Türk personeller tarafından bozuldu. Güvenlik raporlarında, Mehmetçikle sahada mücadele edemeyen terör örgütünün, halkın bölgeye dönüşünü engellemek maksadıyla, şehir merkezlerinde bombalı araç ve EYP ile saldırı arayışını sürdürdüğü bilgisi yer aldı.

Türk askeri, bölge halkının özellikle de çocukların farkındalıklarının arttırılması maksadıyla eğitimler veriyor.

KUŞ UÇURTULMUYOR

Terör örgütleri İdlib'de Türk gözlem noktalarının mevcudiyetini ortadan kaldırdıktan sonra, Afrin'deki Mehmetçik mevcudiyetini sona erdirmek üzere hamleler planladı. 2018 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu ile bölgede normalleşmeyi tesis eden Türkiye'nin bölgeden çıkartılması ve kaos yaratılması terör örgütü PKK/YPG'nin amaçlarından biri olarak ortaya çıktı. Teröristlerin Afrin'e yönelik hazırlıklarından haberdar olan Mehmetçik, terör örgütü militanlarının Afrin'e giden yollarda kuş uçurtmuyor. Gerekli hallerde, belli hatları bombardıman altında tutuyor.

Betül Usta