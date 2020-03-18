1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İdlib tutulmazsa sıra Afrin'e gelecek

Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekat bölgelerinde teyakkuz sürüyor. İstihbarat raporlarına göre Türkiye'nin aldığı inisiyatif çok kritik sonuçlar doğurdu ve kirli planları deşifre etti
 18 Mart 2020 09:28
Yazdır
İdlib tutulmazsa sıra Afrin'e gelecek

İdlib'de rejimin Türk gözlem noktalarına gerçekleştirdiği saldırılarla artan tansiyonu düşürmek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Lideri Vladimir Putin arasındaki görüşmeden ortaya çıkan Moskova Mutabakatı sonrası Fırat Kalkanı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı Harekat bölgelerinde teyakkuz durumu devam ediyor. Son güvenlik ve istihbarat raporlarında Türkiye'nin Bahar Kalkanı Harekatı ile aldığı inisiyatifin çok kritik sonuçlar doğurduğu ve kirli planları deşifre ettiği ortaya çıktı.

Türkiye'nin İdlib'de yaşanacak insani dramı durdurmak için başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı ile terör örgütü PYD/YPG, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de kontrol altında tuttuğu diğer bölgelerde faaliyetlerini yoğunlaştırmak için çaba gösterdi. Ancak, Mehmetçik, İdlib'de olduğu gibi Suriye'de kontrolündeki diğer bölgelerde de herhangi bir zafiyet göstermedi. Terörist faaliyetlere en sert şekilde karşılık misliyle verildi.

BOMBA TUZAKLADILAR

Terör örgütü PKK/YPG özellikle Barış Pınarı Harekat bölgesinde halkın yoğun olarak kullandığı yerlere mayın ve el yapımı patlayıcılar (EYP) tuzakladı. Tuzaklar, uzman Türk personeller tarafından bozuldu. Güvenlik raporlarında, Mehmetçikle sahada mücadele edemeyen terör örgütünün, halkın bölgeye dönüşünü engellemek maksadıyla, şehir merkezlerinde bombalı araç ve EYP ile saldırı arayışını sürdürdüğü bilgisi yer aldı.

Türk askeri, bölge halkının özellikle de çocukların farkındalıklarının arttırılması maksadıyla eğitimler veriyor.

KUŞ UÇURTULMUYOR

Terör örgütleri İdlib'de Türk gözlem noktalarının mevcudiyetini ortadan kaldırdıktan sonra, Afrin'deki Mehmetçik mevcudiyetini sona erdirmek üzere hamleler planladı. 2018 Ocak'ta başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu ile bölgede normalleşmeyi tesis eden Türkiye'nin bölgeden çıkartılması ve kaos yaratılması terör örgütü PKK/YPG'nin amaçlarından biri olarak ortaya çıktı. Teröristlerin Afrin'e yönelik hazırlıklarından haberdar olan Mehmetçik, terör örgütü militanlarının Afrin'e giden yollarda kuş uçurtmuyor. Gerekli hallerde, belli hatları bombardıman altında tutuyor.

Betül Usta
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor
19 Mart 2020 11:07		 AK Parti'den belediye başkanlarına koronavirüs tedbirleri genelgesi
19 Mart 2020 09:45
Korona nedeniyle infaz indirimi yeniden gündemde
19 Mart 2020 09:28		 Türkiye'de yapılan corona virüs anketinden çıkan çarpıcı sonuç!
19 Mart 2020 08:00
Meclis'te 147 vekil risk grubunda
19 Mart 2020 07:16		 19 Mart 2020'den önemli gündem başlıkları
19 Mart 2020 00:01
Albayrak: İhtiyaç halinde yeni paketler devreye girecek
18 Mart 2020 22:03		 İletişim Başkanlığı, dünya'daki vaka durumunu açıkladı
18 Mart 2020 21:40
'Salgın sebebiyle sanığın tahliye edildiği' haberi yalanlandı
18 Mart 2020 20:50		 'Uzaktan eğitim ile alınan konular sınava dahil olmayacak'
18 Mart 2020 19:46
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:28 - Bilecik'te doktor darbına tepki geldi11:18 - Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem11:16 - Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama11:16 - Uzmanından anne adaylarına yeni tip koronavirüs uyarısı11:15 - Gram altın 312 lira seviyelerinde11:12 - Sevgilisini yaralayıp intihar girişiminde bulunmuştu, hayatını kaybetti11:11 - Konutta peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi sektöre pozitif etkileyecek11:11 - İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı11:10 - MEB, 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime başlayacak11:09 - Web Tapu kullanıcı sayısı koronavirüs tehlikesinden sonra arttı
11:08 - Kovid-19 nedeniyle evde izolasyona 'aile hekimi' takibi11:07 - AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor11:06 - MEB'den, sözleşmeli personel atamasında örnek uygulama11:05 - Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu11:03 - Sivas'ta kar nedeniyle 82 köyle ulaşım sağlanamıyor11:01 - Irak'ın kuzeyinde 3 terörist teslim oldu10:48 - Huzurevlerinde koronavirüs tedbirleri bir kademe daha yükseltildi10:41 - Van'da gümrük kaçağı 6 bin 900 tıbbi maske ele geçirildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
'Binlerce virüs vakası var' diyen doktor, herkesten özür diledi
ÖSYM Başkanlığı 9 sınavı ertelediğini duyurdu
Benzin ve Motorine bir indirim daha geliyor
AVM'lerden, 'kapanmak istiyoruz' açıklaması
Bilim Kurulu'nda görevli doktorların isimleri ve görevleri
Türkiye'nin en büyük giyim markası, tüm mağazaları kapattı
Dolar, kritik sınırı aştı
Asılsız 'korona' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı
Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama
İstanbul'daki karantina yurdunda dün gece
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Karantina otobüsünden bir kizin kaçırılması 1
corona virüsü türkiye'de 1
vaka sayısı binleri geçti 3
18.03.2020 cumhurbaşkanı erdoğanın açıklamaları 1
polisle çatışan umreciler 5
camiye gitmeye devam edeceğiz 3
Güzide sofi 3
blaise matuidi 1
17.03.2020 corona virüsünde ilk ölümlü vaka 1
dezenfektan 4
SON İLANLAR
Marmara Ereğlisi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Erzurum Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Doğanşar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
İstanbul Çestur 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam