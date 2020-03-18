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Mersin'de itfaiye skandalı MHP'li diye kovdular HDP'lileri işe aldılar

CHP'li Mersin Belediyesi uzman 102 itfaiyeciyi sürgüne gönderdi. 19 itfaiyeciyi kovdu. Yerlerine iş bilmeyen HDP'lileri doldurdu. Yasemin göz göre göre ölüme atladı
 18 Mart 2020 09:31
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Mersin'de itfaiye skandalı MHP'li diye kovdular HDP'lileri işe aldılar

Sabah Gazetesinde yer alan habere göre: Mersin'in Mezitli ilçesinde yaşanan yangın 14 Mart'ta meydana geldi. Yurtdışında yaşayan ve bir iş için Mersin'e gelen 34 yaşındaki Yasemin Özel'in dairesinde yangın çıktı.

13 katlı apartmanın 8. katında yangının çıkışından hemen sonra itfaiye ekiplerine haber verilirken, Özel de dairesini saran dumanlardan kaçınmak için balkona çıktı. Yangın daireyi kaplarken, itfaiye ekipleri olay yerine geldi. Alevlerden kendini korumaya çalışan Özel, balkon korkuluğuna tutunmaya başladı.

KURTARMADILAR ÖLDÜRDÜLER

Ancak ihmaller zinciri bu dakikadan sonra yaşanmaya başladı. İtfaiye ekipleri genç kadını kurtarmak için 54 metrelik merdiven yerine 18 metrelik merdiven açtı. Uzatılan merdiven, balkona tutunan kadına ulaşamadı. Can kurtaran şişme yatak da getirilmemişti. İtfaiye ekibi, bir an önce kadını kurtarmak yerine, kapıyı kırmayı denedi. Elleri balkon korkuluğunda asılı bekleyen genç kadın, kısa gelen merdiven ve açılmayan şişme yatakla sonuçsuz kalan "kurtarma çalışmaları" sonucunda ise daha fazla dayanamayarak 8. kattan zemine çakılarak hayatını kaybetti.

İTFAİYECİLERİ SÜRMÜŞ

Yaşanan skandallar zincirinin altından ise CHP'li belediyenin işçi kıyımı çıktı.

İnsan Kaynakları Eğitim ve Daire Başkanı Ayhan Eker tarafından yürütüldüğü ve Eker tarafından hazırlanan listelerin, Başkan Vahap Seçer'e imzalatıldığı belirtildi. Başkan Seçer'in onayı ile özel yetişmiş 102 itfaiyecinin şoför, temizlikçi, yemek dağıtıcısı gibi işler için çeşitli birimlere sürüldüğü, 19 itfaiyecinin de işine son verildiği, yerlerine de iş bilmeyen CHP ve HDP'lilerin getirildiği öne sürüldü.

120 İTFAİYECİYİ YA KOVDULAR YA DA SÜRDÜLER

BELEDİYE-İŞ SENDİKA TEMSİLCİSİ CUMALİ KILIÇ: 6 yıllık itfaiye personeliyim. Bizi MHP'li diyerek işten kovdular. Sonrasında da HDP'lileri işe alıyorlar.

Şimdiye kadar 120'ye yakın itfaiye çalışanını ya gönderdiler ya da başka yerlere sürgün ettiler. 40 kişi ulaşıma, 17 kişi muhtarlık işlerine, 10 kişi aşhaneye, 15 kişi sebze haline, 10 kişi park ve bahçelere, 5 kişi çevre korumaya, 5 kişi yol asfalta gönderildi. 19 kişinin de savunması alındıktan sonra işine son verildi.

Bu sürgünler olmasa belki de o genç kadın ölmeyecekti.

CHP'li Mersin Belediyesi uzman 102 itfaiyeciyi sürgüne gönderdi. 19 itfaiyeciyi kovdu. Yerlerine iş bilmeyen HDP'lileri doldurdu. Yasemin göz göre göre ölüme atladı
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