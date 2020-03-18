Ekmeğin kağıt ambalaja konulması için yoğun talep



Koronavirüs salgınına karşı çok sayıda önlem hayata geçirilirken İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği'nden dikkat çeken bir adım geldi. Ekmek üreticileri açıkta satılan ve onlarca kişinin elini değdirdiği ekmeklere yönelik başta Cumhurbaşkanlığı olmak üzere 180 kuruluşa bir mektup gönderdi. Söz konusu mektupta ekmeğin fırın dışı satış kanallarında kağıt ambalaj içerisine alınması isteniyor. Ekmekte uygulanacak olası bir ambalajın ortalama maliyetinin ise 10-15 kuruş arasında olacağı kaydediliyor.

Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'ye de sıçrayan koronavirüs sonrası başta ilgili bakanlıklar olmak üzere yerel yönetimlerden iş dünyasına, işletmelerden toplu taşımaya kadar bir çok alanda bir dizi tedbirler bir bir hayata geçirilmeye devam diyor.

İçişleri Bakanlığı tarafından 81 İl Valiliğine gönderilen koronavirüs genelgesi ile risk teşkil eden aralarında sinema ve oyun salonlarının da yer aldığı 20'den fazla farklı alanda faaliyet gösteren binlerce işletme ise belli bir süreliğine kapatıldı.

GIDA MÜHENDİSLERİNDEN UYARI

Yapılan araştırmalar her ne kadar virüslerin gıdalar ile bulaşmadığını ortaya koysa da, yeni tip koronavirüsün farklı yüzeylerde saatlerce, hatta günlerce yaşayabildiği tespit edildi.

Koronavirüs salgını sonrasında gıda mühendisleri odası ise; gıdaların üretilmesi, hazırlanması, depolanması, satışı ve tüketilmesinde iyi hijyen uygulamalarının takip edilmesinin önemine dikkat çekiyor.

Dün yenisafak.com'un gündeme getirdiği açıkta satılan ekmeklerin virüse davetiye çıkardığına ilişkin haberin yanı sıra sosyal medyada da #EkmeklerPaketliSatılsın başlığı ile bir etiket açıldı.



Türkiye'de üretilen ekmeklerin 3'te 2'si fırın dışı kanallarda satılıyor.

Söz konusu etikete kimi kullanıcılar ambalajların ortaya çıkaracağı çevre kirliliği yüzünden karşı çıkarken, çok sayıda kullanıcının ise destek verdiği görüldü.

Türkiye genelinde günlük ekmek tüketimi 96 milyon civarında iken ekmeklerin satıldığı yerlerin 3'te 2'sini marketler ve bakkallar oluşturuyor.

EKMEK İÇİN AMBALAJ MEKTUBU

Koronavirüs salgını sonrasında harekete geçen İstanbul Ekmek Üreticileri Derneği Başkanı Ahmet Zeki Sarıhan ise ekmeğin fırın dışı satış kanallarında kağıt poşetlerde satılmasına yönelik gerekli yasal düzenlemenin çıkarılması için başta Cumhurbaşkanlığı ve ilgili bakanlıklar olmak üzere 180 ayrı kuruluşa bugün bir mektup gönderdi.

12 MADDELİK MEVZUATA UYULMUYOR

1997 yılında Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği'ne fırın dışı satış noktalarında ekmek için ambalaj zorunluluğu getirildiğini ancak bu zorunluluğun 2012 yılı Ocak ayında aynı yönetmelikte yapılan değişiklikle tekrardan kaldırıldığını kaydeden Sarıhan, bunun yerine getirilen eldiven takma gibi bir takım zorunlulukların yer aldığı 12 ek maddenin yer aldığı mevzuatın ise uygulanmadığına vurgu yapıyor.



Bir ekmeğe üretimden satış aşamasına kadar 20 farklı elin değdiği tespit edildi.

ONLARCA EL DEĞİYOR

2009 yılında ortaya çıkan domuz gribi salgını (H1N1) sonrası İstanbul'un 4 ilçesinde yaptıkları bir araştırmada fırından markete satış sürecinde bir ekmeğe 20 ayrı elin değdiğini tespit ettiklerine de dikkat çeken Sarıhan, 2020 yılında bu sefer korona ismi ile ortaya çıkan yeni tip virüsün bir kez daha sağlıklı bir ortamda hijyen kuralları dahlinde satılması için ekmeğin ambalaj içerisine alınması gerektiğini gözler önüne serdiğini belirtti.

15 KURUŞ MALİYETİ VAR

Hijyenik açıdan ekmeğe koruma sağlayacak ambalajın maliyetine ilişkin de konuşan Sarıhan, ekmekte uygulanacak ambalajın ortalama maliyetinin 10-15 kuruş arasında olacağını kaydetti. İstanbul'da 250 gram ekmek 1.75 TL'den satılıyor.

KOLLUK GÜÇLERİNDEN DESTEK İSTENEBİLECEK

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Kovid-19 ile ilgili çalışma grubu oluşturulurken 81 ilde gıda iş yerlerinde denetimler de üst düzeye çıkarıldı.

Bakanlığa bağlı ekipler açıkta satılan gıda maddelerinin satışında hijyen kurallarına azami özen gösterilmesini sağlamak için peş peşe denetimler gerçekleştiriyor. Gerekli özeni göstermeyenlerin ürün satışına ise izin verilmiyor. Durumun hassasiyeti nedeniyle gerekli görülmesi halinde kolluk güçlerinden de destek alınabilecek.

Kenan Biter