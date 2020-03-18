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BES'te katılımcı sayısı 7 milyona yaklaşıyor

Emeklilik Gözetim Merkezi 6 Mart 2020 verilerini açıkladı. Verilere göre 6 milyon 902 bin 595 katılımcının bulunduğu Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplam fon büyüklüğü ise 125 milyar 700 milyon liraya ulaştı.
 18 Mart 2020 10:03
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BES'te katılımcı sayısı 7 milyona yaklaşıyor

Emeklilik Gözetim Merkezi 6 Mart 2020 verilerini açıkladı. Verilere göre 6 milyon 902 bin 595 katılımcının bulunduğu Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) toplam fon büyüklüğü ise 125 milyar 700 milyon liraya ulaştı. Katılımcıların fon tutarının 107 milyar 392 milyon lira olduğu sistemde, devlet katkısı ise 18 milyar 270 milyon lira olarak gerçekleşti.

6 Mart 2020 tarihinin Otomatik Katılım Sistemi (OKS) verileri de EGM tarafından paylaşıldı. Katılımcı sayısı 5 milyon 422 bin 664 olurken toplam fon büyüklüğü ise 8 milyar 730 milyon lira oldu. İşveren sayısı ise 217 bin 769 adete ulaştı.
Sabah
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