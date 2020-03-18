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Küpeleri çıkarmaya çalışırken asansör boşluğuna düşen görevli öldü
Pendik'teki bir iş merkezinin resepsiyon görevlisi, asansör boşluğuna düşerek hayatını kaybetti.
|18 Mart 2020 10:32
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Alınan bilgiye göre, Harmandere Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki 6 katlı iş merkezinde resepsiyon görevlisi olarak çalışan Nadir Boztepe, aynı iş merkezinde çalışan bir kadının küpelerini asansör kenarına düşürdüğünü söylemesi üzerine asansörü durdurarak kapısını açmaya çalıştı.
Kapıyı açtığı anda dengesini kaybeden Boztepe, boşluğa düştü.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılan Boztepe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
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