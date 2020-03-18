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Şaka yapan Müftülük çalışanına korona gözaltısı
Adana'da cep telefonlarına "Korona testiniz pozitif çıktı" mesajı atan kişi yakalandı.
|18 Mart 2020 10:36
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Adana'da cep telefonlarına "Korona testiniz pozitif çıktı" ardından "Özür dileriz yanlışlık oldu" mesajları gönderildi. Durum polise bildirilirken, mesajı gönderen kişi de kısa sürede yakalandı.
Akşam'dan Soner Kan'ın haberine göre; Valilik, mesajların sahte olduğunu açıklarken başlatılan soruşturmada mesajı gönderen kişinin Çukurova İlçe Müftülüğü'nde görevli memur A.T. olduğu tespit edildi. Gözaltına alınan A.T. amacının "şaka yapmak olduğunu" söyledi.
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