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Türkiye'de gözler Koronavirüs toplantısına çevrildi

İlki 3 Mart günü Çankaya Köşkü'nda yapılan kritik koronavirüs toplantısının, ikincisi Beştepe'de, üçüncüsü 80 kişilik katılımla yine Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek. Kritik toplantıya Sağlık Bakanı ve bir kaç Bilim Kurulu üyesi de katılacak.
 18 Mart 2020 10:42
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Türkiye'de gözler Koronavirüs toplantısına çevrildi

İlki 3 Mart günü Çankaya Köşkü'nda yapılan kritik koronavirüs toplantısının, ikincisi Beştepe'de, üçüncüsü 80 kişilik katılımla yine Çankaya Köşkü'nde düzenlenecek. Kritik toplantıya Sağlık Bakanı ve bir kaç Bilim Kurulu üyesi de katılacak. TOBB, Hak-İş gibi sivil toplum kurulu temsilcilerinin de bulunacağı toplantıda ekonomik kararların alınması bekleniyor. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

Hürriyet'ten Meltem Özgenç ile Gizem Karakış'ın haberine göre:

CUMHURBAŞKANI BAŞKANLIK EDECEK

Koronavirüs zirvezine Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlık edecek. Bakanların sunum yapacağı, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin görüş bildireceği toplantıdan önemli kararların çıkması bekleniyor. Saat 13.30'da ayrı toplanacak Bilim Kurulu ise çıkan kararları aynı anda Bakan Fahrettin Koca'ya iletecek. Bu kararlar 14.00'te Çankaya Köşkü'ndeki toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile de paylaşılacak.

HİJYEN KURALLARINA DİKKAT EDİLECEK

80 kişilik salonda yapılacak koronavirüs zirvesinde önlemler de alınıyor. Öncelikle geniş bir masa bir metre aralıklı sandalyelerde gerçekleşecek toplantıya giriş öncesinde de hijyen kuralları dikkate alınacak. Toplantıdan ekonomik tedbir kararlarının çıkması bekleniyor.

OKTAY VE 15 BAKAN DA KATILACAK

Geniş katılımlı toplantıya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu Başkanvekili Serkan Topaloğlu, bazı danışmanlar ve ilgili bazı bürokratlar katılacak. Toplantıda alınan kararların kamuoyuna Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
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