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Aile hekimlerinden Kovid-19'la mücadeleye destek

İSTAHED Başkanı Dr. Kutbettin Demir: Aile sağlığı merkezlerimizde teması azaltmak ve daha az müracaatı sağlamak adına aldığımız önlemler, yalnızca bu salgının daha fazla yayılmasını önlemeye yönelik olmayıp, kendimizi de bu savaşın başında bir Kovid-19 hastası olarak cepheden uzaklaştırmamak içindir.
 18 Mart 2020 10:55
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Aile hekimlerinden Kovid-19'la mücadeleye destek

İstanbul Aile Hekimliği Derneği (İSTAHED), aile sağlığı merkezlerinde Kovid-19'la mücadele kapsamında çeşitli önlemler aldı.

İSTAHED Başkanı Dr. Kutbettin Demir, dernek adına yaptığı yazılı açıklamada, çok ciddi bir pandeminin Türkiye ayağının söz konusu olduğuna işaret ederek, devlete, halka ve sağlık çalışanlarına düşen görev ve sorumlulukların en titiz şekilde yerine getirilmesinin, salgından en az zararla çıkmak için zorunluluk olduğunu belirtti.

"Sosyal temastan kaçınma" ve "hijyen kuralları"na dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizen Demir, şöyle devam etti:

"Ev ziyaretlerinden topluca yapılan eğlencelere kadar tüm etkinlikleri, komşu ziyaretlerinden kültürel etkinliklere kadar tüm temas gerektiren uygulamalardan uzak durmak, çok zorda kalmadıkça evden çıkmamak, evlerimizi havalandırmak, hastane ya da diğer sağlık kuruluşlarına diğer zamanlardan farklı olarak çok mecbur kalmadıkça gitmemek bu savaşta sizlerin bizlere yapabileceği en büyük yardım olacaktır. Önümüzde çok sıkıntılı geçebilecek birkaç ayın olduğunu düşünmekteyiz. Umarız beklentilerimizde yanılır ve süreci kısa sürede çok yıpranmadan atlatırız. Ancak eldeki diğer ülkelerin yaşanmış örnekleri maalesef bizdeki sürecin de benzer olacağını göstermektedir."

Demir, aile sağlığı merkezlerine veya hastanelere başvurmak zorunda kalınması halinde yetkili personelin söylediklerinin sorgusuz sualsiz uygulanması gerektiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Aile hekimleri olarak şimdilik aile sağlığı merkezlerimizde aldığımız bazı önlemlerle başlattığımız mücadele, teması azaltmak ve daha az müracaatı sağlamak adına aldığımız önlemler, yalnızca bu salgının daha fazla yayılmasını önlemeye yönelik olmayıp, kendimizi de bu savaşın başında bir Kovid-19 hastası olarak cepheden uzaklaştırmamak içindir. Aile sağlığı merkezlerimizde başlatılan triaj uygulaması da teması azaltarak salgını yavaşlatmaya yarayacak önlemlerin başında gelmektedir. Bakanlığımızın da bu uygulamayı destekleyeceğinden şüphemiz yoktur. Aile sağlığı merkezlerimizdeki çalışanların kişisel korunmalarını sağlayacak ekipmanın da bir an önce ve yeterince tedarik edilmesi, Bakanlığımızın görevleri arasındadır. Sağlık sistemimizde aslen koruyucu hekimlik yapmakla yükümlü olan biz aile hekimleri, bu salgına karşı da öncelikle koruyucu hekimlikle, gerektiğinde de tüm sağlık çalışanlarımızla en ön cephede savaşmaya hazırız."
Anadolu Ajansı
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