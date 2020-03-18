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Bursa Büyükşehir kapalı kalan işletmelerden kira almayacak

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş:- "(Koronavirüs önlemleri kapsamında) Tatil olduğu günlerdeki tabela vergilerini de hariç tutacak şekilde bir düzenleme yapacağız"
 18 Mart 2020 10:56
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Bursa Büyükşehir kapalı kalan işletmelerden kira almayacak

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kapalı kalan işletmelerden, açılacakları güne kadar kira almayacaklarını duyurdu.

Aktaş, kendine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, esnafın yanında olduğunu, bu sürecin birlikte aşılacağını vurguladı.

Türkiye'de koronavirüs tedbirleri çerçevesinde ilgili bakanlıkların bazı kararlar aldığını belirten Aktaş, "Özellikle restoran, kafe ve benzeri uygulamaları olan kiracılarımızın, evde kalma duyarlılığından dolayı dışarı çıkmamalarından mütevellit ticaretle alakalı bir miktar düşüşü var." ifadesini kullandı.

Aktaş, belediyeye ait olup kapalı kalan işletmelerin sahiplerine kolaylık sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Meclisine önerge verdiğini aktardı.

Kiracılarına, paydaşlarına destek olmak adına gerekli uygulamaları hayata geçireceklerini bildiren Aktaş, şunları kaydetti:

"Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinin kiracısı olan işletmelerden koronavirüs ile mücadele kapsamında, kapalı kaldığı süre zarfında kira almayacağız. Birlikte mücadele edecek, birlikte kazanacağız. Hatta tatil olduğu günlerdeki tabela vergilerini de hariç tutacak şekilde bir düzenleme yapacağız, tabii kanunun bize elverdiği ölçüde. Hiçbir hemşehrimizin şüphesi olmasın. Bu bir iki haftalık süreçteki sıkıntı, hepimizin ortak sıkıntısıdır. Beraberce geçmek, bu sürece yerel yönetim olarak, Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak destek vermek, en önemli görevlerimizden biridir."
Anadolu Ajansı
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