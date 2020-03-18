Başkent dolmuşları virüse karşı önlemini aldı
|18 Mart 2020 11:36
|Yazdır
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de koronavirüse karşı yoğun tedbirler alındı.
Ankara'nın Altındağ ilçesindeki Abidinpaşa hattında dolmuş şoförlüğü yapan Adem Kaya ise, koronavirüse dikkat çekmek amacıyla dolmuşuna maske taktı.
Ankara dolmuşçuları olarak araçların hepsini dezenfekte ettirdiklerini dile getiren Kaya, "Araçlarımızın hepsi halkın güvenliği, çocukların, yaşlıların rahat rahat inip binebilmesi için teker teker dezenfekte edilmiş olup, halkın güvenliğine açık durumdadır" dedi.
Kaya, "Bentderesi dolmuş duraklarında Siteler, Abidinpaşa, Akdere, Mamak, karşı komşu durağımız Etlik, Hasköy, Dışkapı hatlarında çalışan bütün araçlarımız teker teker dezenfekte edildi" ifadelerini kullandı.
Dezenfeksiyon çalışmalarını da anlatan Kaya, dolmuşların tavanında, yolcuların tutunduğu yerlerde, şoförün para kasasının bulunduğu bölümde, kapı girişlerinde ve metal kısımlarda ilaçlama ve temizlik işlemi yapıldığını söyledi.Kaya, dezenfeksiyon işlemlerindeki destekleri için belediye ekiplerine de teşekkür etti.
Dolmuşunun önüne maske takan Kaya, "Koronavirüse dikkat çekmek amacıyla böyle bir projemiz gerçekleşti ve tüm önlemler alındı. Ülkemizin bu sıkıntının da en kısa zamanda üstesinden gelebileceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.
Koronavirüse karşı aracında başka tedbirler de alan Kaya, aracının içine terlik ve çöp kutusu koydu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Dezenfektanların uzun süreli kullanımı elinizi tahriş edebilir
19 Mart 2020 11:32
|Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem
19 Mart 2020 11:18
|İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı
19 Mart 2020 11:11
|Sivas'ta kar nedeniyle 82 köyle ulaşım sağlanamıyor
19 Mart 2020 11:03
|Bakan Selçuk'un 'ilk teneffüs' twitine Çankırı'dan tuz lambalı destek
19 Mart 2020 10:28
|İşten atılan itfaiyeciler: Biz olsaydık Yasemin'i kurtarırdık!
19 Mart 2020 10:11
|Mehmetçiğin kucağından indirmediği sığınmacı çocuğu Yunan gaza boğdu
19 Mart 2020 10:04
|Bolu Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor
19 Mart 2020 09:17
|Van'nın Gürpınar ilçesinde 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
19 Mart 2020 08:48
|Virüse karşı kadınlar daha tedbirli
19 Mart 2020 08:40