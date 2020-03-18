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Arnavutköy'de valizin içinde erkek cesedi bulundu
Arnavutköy'de koli bandıyla sarılmış valizin içinde bir erkek cesedi bulundu
|18 Mart 2020 11:34
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Arnavutköy'de koli bandıyla sarılmış valizin içinde bir erkek cesedi bulundu.
Alınan bilgiye göre, Hadımköy Mahallesi'nde bir parkın yanında sahipsiz valiz görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, koli bandıyla sarılmış valizi güvenli şekilde açtı.
Valizden, 35-40 yaşlarında, elleri ve ayakları bağlanmış, yabancı uyruklu olduğu tahmin edilen bir erkeğe ait ceset bulundu.
Ceset, polis ekiplerinin inceleme çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, valizin kim veya kimler tarafından bırakıldığı araştırılıyor.
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