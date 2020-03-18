MSB: Taciz atışı yapan PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
MSB: Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 terörist etkisiz hale getirildi.
|18 Mart 2020 11:43
|Yazdır
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklere taciz atışı yapan PKK/YPG'li 4 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlığın açıklamasına göre, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklere PKK/YPG'li teröristlerce taciz atışı yapıldı.
Düzenlenen operasyonda, taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist komandolarca etkisiz hale getirildi.
Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgesindeki birliklerimize taciz atışı yapan toplam 4 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/mWtVZxIqHFT.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 18, 2020
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Mahrem imam, MİT tırlarının durdurulmasında FETÖ'nün rolünü anlattı
19 Mart 2020 11:15
|Irak'ın kuzeyinde 3 terörist teslim oldu
19 Mart 2020 11:01
|Eylem talimatı alan PKK'lı terörist aranıyor
18 Mart 2020 19:00
|Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 3 sanıktan birine hapis
18 Mart 2020 17:59
|Darbeci generali 'darbeyi engellesin' diye İzmir'den Eskişehir'e götürmüş
18 Mart 2020 17:31
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı
18 Mart 2020 15:56
|Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
18 Mart 2020 15:26
|Malatya'da FETÖ üyeliği suçundan aranan hükümlü yakalandı
18 Mart 2020 12:54
|Eski emniyet müdürünün FETÖ üyeliğinden hapsi istendi
18 Mart 2020 12:05
|Antalya'da FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişi serbest
18 Mart 2020 11:35