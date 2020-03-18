Sayıştay unvan değişikliği sonuçlarını açıkladı
|18 Mart 2020 11:48
|Yazdır
Unvan Değişikliği Sınav Soruları ve Cevapları ile Sınav Sonuçları
''Unvan Değişikliği Sınavı''na ilişkin Başkanlık Makamının 02.01.2020 tarih ve 19015458 sayılı olurları eki duyurusunda; soruların ilanı, sonuçlarının duyurulması ve itiraz başlıklı 8 inci maddesi uyarınca yazılı sınav soruları ve cevapları ile yazılı sınav sonuçları ekli listelerde gösterilmiştir.
Sınava girmiş olanların itirazlarını, duyuruyu takip eden beş iş günü içerisinde Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Rektörlüğünün sınav protokolünde belirtilen ( TR 80 0001 2001 2940 0004 0002 29 ) banka hesabına 60 TL ( Altmış lira ) yatırıldığını gösteren belge ve itiraz gerekçesini belirten dilekçe ile Başkanlığımıza yapmaları gerekmektedir.
İlgililere duyurulur.
Sonuçlar için TIKLAYINIZ
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Web Tapu kullanıcı sayısı koronavirüs tehlikesinden sonra arttı
19 Mart 2020 11:09
|Kovid-19 nedeniyle evde izolasyona 'aile hekimi' takibi
19 Mart 2020 11:08
|Huzurevlerinde koronavirüs tedbirleri bir kademe daha yükseltildi
19 Mart 2020 10:48
|ÖSYM Başkanlığı 9 sınavı ertelediğini duyurdu
19 Mart 2020 10:12
|Ankara Üniversitesi, gizli çekim yapan personeli, Savcılığa bildirmeli!
19 Mart 2020 10:06
|Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için yeni karar
19 Mart 2020 09:31
|Bilim Kurulu'nda görevli doktorların isimleri ve görevleri
19 Mart 2020 09:17
|PTT'den, 'işyerlerini havalandırın' talimatı
19 Mart 2020 08:54
|Avrupa'dan gelişler tamamlandı
19 Mart 2020 08:51
|Harp Okulu'nda Atatürk'e saygısızlık' iddiasına MSB'den yanıt
19 Mart 2020 08:36