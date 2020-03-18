İdare Memuru alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı

Ceza ve Tevkifevleri 300 idare memuru sözlü sınav sonuçlarını açıkladı.

300 İdare Memuru Öğrenci Alım İlanı Kapsamında Sözlü Sınav ve Mülakat Sonuçlarına İlişkin Duyuru

1) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri gereğince, 09/12/2019-30/01/2020 tarihleri arasında yapılan idare memuru öğrenci adayları sözlü sınav ve mülakat sonuçları ekli listede yer almaktadır.

Sınavı Kazanan Adaylardan İstenecek Belgeler

2) Asil olarak başarılı olan adayların;

a) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 6/18-c maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda "Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığı, idare memuru olarak görev yapar" ibaresini içeren Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu

b) Lisans öğrenim durumunu gösteren belge (diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti. Lisans öğrenimiyle ilgili belgeyle birlikte ortaöğrenimde hazırlık sınıfı eğitimi görenler ile yüksek lisans eğitimini tamamlayanların buna dair onaylı belge),

c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, askerlik görevini ifa edenler için görev yaptıkları birlikten almış oldukları terhis belgesinin onaylı sureti,

d) Mal bildirim beyannamesi (Ek-1),

e) Bir adet 6x9 cm renkli ve son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf,

f) Beyan dilekçesi (Ek-2),

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 31/D Maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda "İdare memurluğu öğrenci adaylarının, öğrenciliğe kabulde istenecek belgelerle birlikte, ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir."

Süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihai başarı listesindeki sıralamaya göre uyum eğitiminin bitiş tarihine kadar öğrenci adayı alınacaktır. Eğitimin başladığı tarihten itibaren mazeretlerine bakılmaksızın öğrenci adayı alımı yapılmayacaktır.

02/04/2020 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi Agah Efendi Caddesi No:70/1 Kat: 3 Planlama ve İstihdam Bürosu Oda No : 306-308 Altındağ/ANKARA adresinde olacak şekilde bizzat getirmeleri veya APS yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Postadan yaşanan gecikmelerden dolayı Genel Müdürlümüz sorumlu değildir.

3) İdare memuru öğrenci adaylarının eğitim görecekleri eğitim merkezi ve eğitim tarihleri daha sonra www.cte.adalet.gov.tr adresinde ve ilgili eğitim merkezlerinin internet sitelerinde ilan edilecektir.



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