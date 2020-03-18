1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İdare Memuru alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı

Ceza ve Tevkifevleri 300 idare memuru sözlü sınav sonuçlarını açıkladı
 18 Mart 2020 11:55
Yazdır
İdare Memuru alımı sözlü sınav sonuçları açıklandı

Ceza ve Tevkifevleri 300 idare memuru sözlü sınav sonuçlarını açıkladı.

300 İdare Memuru Öğrenci Alım İlanı Kapsamında Sözlü Sınav ve Mülakat Sonuçlarına İlişkin Duyuru

1) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği ile Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği hükümleri gereğince, 09/12/2019-30/01/2020 tarihleri arasında yapılan idare memuru öğrenci adayları sözlü sınav ve mülakat sonuçları ekli listede yer almaktadır.

Sınavı Kazanan Adaylardan İstenecek Belgeler

2) Asil olarak başarılı olan adayların;

a) Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliği'nin 6/18-c maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda "Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmadığını, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmadığı, idare memuru olarak görev yapar" ibaresini içeren Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alacakları sağlık kurulu raporu

b) Lisans öğrenim durumunu gösteren belge (diploma veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti. Lisans öğrenimiyle ilgili belgeyle birlikte ortaöğrenimde hazırlık sınıfı eğitimi görenler ile yüksek lisans eğitimini tamamlayanların buna dair onaylı belge),

c) Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, askerlik görevini ifa edenler için görev yaptıkları birlikten almış oldukları terhis belgesinin onaylı sureti,

d) Mal bildirim beyannamesi (Ek-1),

e) Bir adet 6x9 cm renkli ve son altı ay içerisinde çekilmiş fotoğraf,
f) Beyan dilekçesi (Ek-2),

Ceza İnfaz Kurumları ve Tutukevleri Personeli Eğitim Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği'nin 31/D Maddesinde yer alan hüküm doğrultusunda "İdare memurluğu öğrenci adaylarının, öğrenciliğe kabulde istenecek belgelerle birlikte, ilan tarihinden itibaren on beş gün içinde evraklarını teslim etmeleri gerekmektedir."

Süresinde başvurmayanlar, istenilen belgeleri süresinde ibraz etmeyenler ve öğrenciliğe başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan tespit edilenlerin yerine nihai başarı listesindeki sıralamaya göre uyum eğitiminin bitiş tarihine kadar öğrenci adayı alınacaktır. Eğitimin başladığı tarihten itibaren mazeretlerine bakılmaksızın öğrenci adayı alımı yapılmayacaktır.

02/04/2020 tarihine kadar Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Hacı Bayram Mahallesi Agah Efendi Caddesi No:70/1 Kat: 3 Planlama ve İstihdam Bürosu Oda No : 306-308 Altındağ/ANKARA adresinde olacak şekilde bizzat getirmeleri veya APS yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Postadan yaşanan gecikmelerden dolayı Genel Müdürlümüz sorumlu değildir.

3) İdare memuru öğrenci adaylarının eğitim görecekleri eğitim merkezi ve eğitim tarihleri daha sonra www.cte.adalet.gov.tr adresinde ve ilgili eğitim merkezlerinin internet sitelerinde ilan edilecektir.


DUYURULUR

Sonuçlar için TIKLAYINIZ
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
4 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
MEB'den, sözleşmeli personel atamasında örnek uygulama
19 Mart 2020 11:06		 Öğretmen adayları sonuçları bekliyor
18 Mart 2020 17:19
2020 EKPSS ve MSÜ sınavları erteleniyor
17 Mart 2020 23:06		 2020 YÖKDİL/1 sınav sonuçları açıklandı
16 Mart 2020 14:11
TÜİK 9 bilişim personeli alacak
16 Mart 2020 09:17		 2020 ALES/1 başvuru kılavuzu yayımlandı
13 Mart 2020 10:09
Aile Bakanına, 2300 adayı neden göreve başlatmadığını sordu
12 Mart 2020 18:51		 Belediye, ilana dair önerileri dikkate aldı
10 Mart 2020 16:55
Belediyenin örnek ilanına birkaç küçük öneri
09 Mart 2020 14:00		 Cezaevlerine okul geliyor, 2500 öğretmen istihdam edilecek
07 Mart 2020 10:37
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:35 - Tatlıses'i iki çalışanı dolandırdı11:32 - Dezenfektanların uzun süreli kullanımı elinizi tahriş edebilir11:28 - Bilecik'te doktor darbına tepki geldi11:18 - Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem11:16 - Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama11:16 - Uzmanından anne adaylarına yeni tip koronavirüs uyarısı11:15 - Gram altın 312 lira seviyelerinde11:12 - Sevgilisini yaralayıp intihar girişiminde bulunmuştu, hayatını kaybetti11:11 - Konutta peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi sektöre pozitif etkileyecek11:11 - İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı
11:10 - MEB, 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime başlayacak11:09 - Web Tapu kullanıcı sayısı koronavirüs tehlikesinden sonra arttı11:08 - Kovid-19 nedeniyle evde izolasyona 'aile hekimi' takibi11:07 - AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor11:06 - MEB'den, sözleşmeli personel atamasında örnek uygulama11:05 - Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu11:03 - Sivas'ta kar nedeniyle 82 köyle ulaşım sağlanamıyor11:01 - Irak'ın kuzeyinde 3 terörist teslim oldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
'Binlerce virüs vakası var' diyen doktor, herkesten özür diledi
ÖSYM Başkanlığı 9 sınavı ertelediğini duyurdu
Benzin ve Motorine bir indirim daha geliyor
AVM'lerden, 'kapanmak istiyoruz' açıklaması
Bilim Kurulu'nda görevli doktorların isimleri ve görevleri
Türkiye'nin en büyük giyim markası, tüm mağazaları kapattı
Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama
Dolar, kritik sınırı aştı
Asılsız 'korona' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı
İstanbul'daki karantina yurdunda dün gece
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
dilara zalim 2
blaise matuidi 1
pandemi 1
18.03.2020 corona virüsü toplantısı 1
alive in tuscon 1
iran'a yapılan corona virüs yardımı 1
corona virüsün sebebi zinadır 1
üç çeşit maske için reçete zorunluluğunun getirilmesi 2
corona virüs vaka sayısı 3
fenerbahçe'nin ilgilendiği spor adamlarının belayı bulması 2
SON İLANLAR
Marmara Ereğlisi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Erzurum Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Doğanşar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
İstanbul Çestur 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam