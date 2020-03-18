Bilim Kurulu üyesi Prof. Kara adına açılan sahte hesaplar!
Sosyal medyada Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Ateş Kara adına açılmış bir çok hesap bulunmaktadır. Ateş Kara hocanın resmi hesabı sadece @AtesAtesKara'dir.
|18 Mart 2020 11:58
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Prof. Ateş Kara'nın Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi olması sonrasında, sosyal medyada adına bir çok hesap açılmıştır.
Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Ateş Kara'nın resmi hesabı @AtesAtesKara'dir.
Diğer hesaplar sahte olup, dikkate alınmamalıdır.
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