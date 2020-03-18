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Bilim Kurulu üyesi Prof. Kara adına açılan sahte hesaplar!

Sosyal medyada Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Ateş Kara adına açılmış bir çok hesap bulunmaktadır. Ateş Kara hocanın resmi hesabı sadece @AtesAtesKara'dir.
 18 Mart 2020 11:58
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Bilim Kurulu üyesi Prof. Kara adına açılan sahte hesaplar!

Prof. Ateş Kara'nın Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi olması sonrasında, sosyal medyada adına bir çok hesap açılmıştır.

Hacettepe Üniversitesi öğretim üyesi olan Prof. Dr. Ateş Kara'nın resmi hesabı @AtesAtesKara'dir.

Diğer hesaplar sahte olup, dikkate alınmamalıdır.
Memurlar.Net
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