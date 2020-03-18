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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları
 18 Mart 2020 12:05
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Gün ortası döviz fiyatları

İstanbul ve Ankara'da dolar, avro ve sterlinin alış-satış fiyatları, saat 12.00 itibarıyla şöyle:

İSTANBULALIŞSATIŞ
ABD Doları6,46106,4620
Avro7,08907,0900
Sterlin7,74907,7880
ANKARA
ABD Doları6,44006,4900
Avro7,06007,1200
Sterlin7,64107,8340
Anadolu Ajansı
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