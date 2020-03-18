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Çin'de vaka sayısının azalmasını havai fişekle kutladılar

Çin'in Hubey bölgesindeki, koronavirüsün (Covid-19) ortaya çıktığı Vuhan kentinde sadece 1 yeni vaka belirlendi. Vuhan dışında bölgede yeni vaka bildirilmedi. Ayrıca Vuhan hariç, bölgede hiç vaka görülmemiş olması, bazı kişilerce havai fişeklerle kutlandı. Amatör kameralara yansıyan o anlar sosyal medyada paylaşıldı.
 18 Mart 2020 12:19
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Çin'de vaka sayısının azalmasını havai fişekle kutladılar

Çin resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, bölgesel sağlık komisyonu, Hubey bölgesinde virüsün ortaya çıktığı Vuhan kenti hariç, 2 gündür yeni vaka bildirilmediğini, ancak 11 kişinin virüs nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Virüs şüphesi olan 3 kişinin de test sonuçlarının negatif çıkmasıyla bölgede virüs şüphesi taşıyan kişi sayısı da kalmamış oldu. Vuhan'daki yeni vakayla birlikte bölgede şu ana kadar 67 bin 800 vaka görülmüş oldu. Vuhan dışında dün itibariyle bölgede 13 gündür yeni vaka görülmediği belirtildi.

Ayrıca Hubey'de, 896 hasta, tedavileri sonrası hastaneden ayrıldı. Bununla birlikte iyileşen kişi sayısı toplamda 56 bin 883'e yükseldi. Hala hastanede tedavi gören 7 bin 336 hastadan, 2 bin 77'sinin durumu ağır ve 503 kişinin de durumu kritik.

TIBBİ YARDIM EKİPLERİ BÖLGEYİ TERK EDİYOR

Öte yandan, ülkenin diğer bölgelerinden Hubey bölgesine gelen bazı tıbbi yardım ekiplerinin de vaka sayılarında görülen düşüş sonrası bölgeyi terk etmeye başladığı belirtildi.

Ayrıca Vuhan hariç, bölgede hiç vaka görülmemiş olması, bazı kişilerce havai fişeklerle kutlandı. Amatör kameralara yansıyan o anlar sosyal medyada paylaşıldı.
DHA
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