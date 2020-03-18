Okul başladığında, ilk teneffüste 81 okulun öğrencilerine dondurma!
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okula dönüş gününün ilk teneffüsünün 40 dakika olacağını belirtti, Kahramanmaraş Büyükşehir belediye başkanı Hayrettin Güngör de, ilk teneffüste 81 ilden 81 okulun çocukların mutluluğunu Maraş Dondurması ile tatlandırmak istediklerini belirtti.
|18 Mart 2020 12:49
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okula dönüş gününün ilk teneffüsünün 40 dakika olacağını belirtti.
Kahramanmaraş Büyükşehir belediye başkanı Hayrettin Güngör de, ilk teneffüste 81 ilden 81 okulun çocukların mutluluğunu Maraş Dondurması ile tatlandırmak istediklerini belirtti.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da bu teklife "Değerli başkanım hassasiyetiniz için çok teşekkürler. 81 okulumuzun listesini paylaşacağım sizinle. Dondurmalar katkı maddesiz olsun lütfen:) Tüm Kahramanmaraş'lılara selamlarımla." dedi.
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