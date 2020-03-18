1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Malatya'da FETÖ üyeliği suçundan aranan hükümlü yakalandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terör örgütü üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
 18 Mart 2020 12:54
Yazdır
Malatya'da FETÖ üyeliği suçundan aranan hükümlü yakalandı

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terör örgütü üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün kent merkezindeki bir evde saklandığını belirledi.

Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Mahrem imam, MİT tırlarının durdurulmasında FETÖ'nün rolünü anlattı
19 Mart 2020 11:15		 Irak'ın kuzeyinde 3 terörist teslim oldu
19 Mart 2020 11:01
Eylem talimatı alan PKK'lı terörist aranıyor
18 Mart 2020 19:00		 Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 3 sanıktan birine hapis
18 Mart 2020 17:59
Darbeci generali 'darbeyi engellesin' diye İzmir'den Eskişehir'e götürmüş
18 Mart 2020 17:31		 Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı
18 Mart 2020 15:56
Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
18 Mart 2020 15:26		 Eski emniyet müdürünün FETÖ üyeliğinden hapsi istendi
18 Mart 2020 12:05
MSB: Taciz atışı yapan PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
18 Mart 2020 11:43		 Antalya'da FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişi serbest
18 Mart 2020 11:35
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:35 - Tatlıses'i iki çalışanı dolandırdı11:32 - Dezenfektanların uzun süreli kullanımı elinizi tahriş edebilir11:28 - Bilecik'te doktor darbına tepki geldi11:18 - Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem11:16 - Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama11:16 - Uzmanından anne adaylarına yeni tip koronavirüs uyarısı11:15 - Gram altın 312 lira seviyelerinde11:15 - Mahrem imam, MİT tırlarının durdurulmasında FETÖ'nün rolünü anlattı11:12 - Sevgilisini yaralayıp intihar girişiminde bulunmuştu, hayatını kaybetti11:11 - Konutta peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi sektöre pozitif etkileyecek
11:11 - İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı11:10 - MEB, 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime başlayacak11:09 - Web Tapu kullanıcı sayısı koronavirüs tehlikesinden sonra arttı11:08 - Kovid-19 nedeniyle evde izolasyona 'aile hekimi' takibi11:07 - AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor11:06 - MEB'den, sözleşmeli personel atamasında örnek uygulama11:05 - Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu11:03 - Sivas'ta kar nedeniyle 82 köyle ulaşım sağlanamıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
'Binlerce virüs vakası var' diyen doktor, herkesten özür diledi
ÖSYM Başkanlığı 9 sınavı ertelediğini duyurdu
Benzin ve Motorine bir indirim daha geliyor
AVM'lerden, 'kapanmak istiyoruz' açıklaması
Bilim Kurulu'nda görevli doktorların isimleri ve görevleri
Türkiye'nin en büyük giyim markası, tüm mağazaları kapattı
Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama
Dolar, kritik sınırı aştı
Asılsız 'korona' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı
İstanbul'daki karantina yurdunda dün gece
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
euro 2020'nin 2021'e ertelenmesi 4
polisle çatışan umreciler 5
futbolcuların ligler ertelensin talepleri 11
alevileri bir otele tıkıp yakabilirsin 1
corona virüs vaka sayısı 3
iran'a yapılan corona virüs yardımı 1
corona virüsü türkiye'de 1
17.03.2020 avm ve lokanta hariç her yerin kapatılması 1
18.03.2020 cumhurbaşkanı erdoğanın açıklamaları 1
murat boz'un sokağa çıkın çağrısı 4
SON İLANLAR
Marmara Ereğlisi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Erzurum Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Doğanşar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
İstanbul Çestur 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam