Malatya'da FETÖ üyeliği suçundan aranan hükümlü yakalandı
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terör örgütü üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
|18 Mart 2020 12:54
|Yazdır
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terör örgütü üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün kent merkezindeki bir evde saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Mahrem imam, MİT tırlarının durdurulmasında FETÖ'nün rolünü anlattı
19 Mart 2020 11:15
|Irak'ın kuzeyinde 3 terörist teslim oldu
19 Mart 2020 11:01
|Eylem talimatı alan PKK'lı terörist aranıyor
18 Mart 2020 19:00
|Adana'daki FETÖ davasında yargılanan 3 sanıktan birine hapis
18 Mart 2020 17:59
|Darbeci generali 'darbeyi engellesin' diye İzmir'den Eskişehir'e götürmüş
18 Mart 2020 17:31
|Diyarbakır annelerinin oturma eylemine 3 aile daha katıldı
18 Mart 2020 15:56
|Antalya'da FETÖ operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
18 Mart 2020 15:26
|Eski emniyet müdürünün FETÖ üyeliğinden hapsi istendi
18 Mart 2020 12:05
|MSB: Taciz atışı yapan PKK'lı 4 terörist etkisiz hale getirildi
18 Mart 2020 11:43
|Antalya'da FETÖ operasyonlarında gözaltına alınan 6 kişi serbest
18 Mart 2020 11:35