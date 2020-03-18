Sanayici Baran Küçük: Sokağa çıkma yasağı ülkeyi çökertir

Türkiye'de otomotiv ve makine endüstrisi üzerinde özellikle bant kurulumu, iş güvenliği sistemi, makine parkuru gibi alanlarda üretim yapan sanayici Baran Küçük, tüm ülkenin karantinaya alınması yönündeki görüşlere şiddetle karşı çıktı.

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Baran Küçük şunları belirtti:

KORONA hakkında bu yazdıklarım belki çok sert belki çok acımasız gelecek bazılarınız için...

Şu anda tüm ülke karantina altına alınsın diyenlerin tamamı "devlet bize bakacak, işi ne?" diyorlar. Bunun sürdürülebilirliği de oluru da yoktur...

* Sonucunda Devlet sistemi koruyabilmek için IMF veya benzeri bir yapıya gitmek zorunda kalır ki o saatten sonra ne şart koyarlarsa koysunlar uymak zorunda kalırsınız... Ben bunu asla kabul de edemem ve Devlet bu yönde bile karar alsa ben bu işe karşıyım...

* Uymak zorundayım ve elimden geleni yaparım orası ayrı mesele ama içim de kan ağlar... Ben kendim ölecek olsam dahi bu devletin diz çökmesini zinhar kabul etmiyorum ve etmeyeceğim... Benim nezdimde bu harp mantığıdır ve kayıplar da olsa ben geri adım atmam

* Biz vatan sana canım feda derken bunu da kast ettik ve şu anda bile ülke varlıklarında kayıp %40 lara ulaştı... Şu noktadan sonra ben azami dikkat ile hayatın devam etmesinden yanayım... Risk grupları için bir karantina da uygulanabilir sorun değil ama genel bir karantina asla..

* 1 kişi değil 1000 kişi de hayatını kaybetse görüşüm budur... Bu kadar can tatlı gelir ise yarın bir savaş çıktığında da aynı algılar alır yürür Hatay bir askerin canından değerli mi deriz... Ben 15 temmuzdan sonra da gazilik başvurusu dahi yapmadım ve aklıma bile getirmedim...

* An itibari ile bir komple karantina demek 85 milyon insanın doğrudan devlete yük olması veya bunu yapamadığı noktada iç savaş çıkması riski demektir...

Sanıyorsanız ki "bir karantina anında biz keyif yaparız birileri bize elektrik gaz su tedarik eder o iş öyle değil"

* Panik baş gösterdiği anda o santralleri işletecek adam bile bulamazsınız zira onlar da insan ve hepsinin de ailesi var. Hepiniz bunlardan muaf yaşayacaksanız bir virüs uğruna buyrun taş devrine dönelim benim için hiç sorun değil... ama birileri keyif yapacak diye başkaları ölmez

* Bunun yanında bu süreç geçtiği anda milyonlarca işsizi olan bir ülke istemek demektir bu, ki bu da virüsten çok daha fazla can alır...

17 yılda çok şey kazandı bu ülke birkaç tane başıbozuk can korkusuna düştü diye bunlar feda edilecekse eğer vah bizim halimize...

* Ne Fransa komple bir karantina uyguladı ne Çin ne ABD ne de İngiltere... Varsa böyle bir saçmalık birisi getirsin göstersin bana ama onlar da yapsa biz de beraber aynı şeyi yapalım demeyeceğim ben yine de.

Benim mantığım basit işler bu konuda DEVLET EBED MÜDDET! Kayıplara bakmam

* Şimdi son kez söylüyorum ya hep beraber bu işin üstesinden azami dikkat ile geleceğiz ya da hep beraber batacağız....

Yani ya olacağız ya da öleceğiz başka yolu yok bu işin kayıplar da hastalıklar da olacak bunu hepimiz kabul etmek zorundayız...

* Birisi çıkıp ben 85 milyon insana her ay maaş vereceğim kirasına kadar da öderim diyorsa buyursun yoksa devlete yüklenmek kolaydır...

Görülmeyen şu bu kadar insan kira, fatura, borç, kredi, çek ıvır zıvır için devletin kapısını çalamaz böyle bir beklenti saçmadır...