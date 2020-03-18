Otobüs şoförü, koronavirüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde yolcu otobüsünün şoförü A.Y. (40) rahatsızlanması üzerine corona virüs şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
|18 Mart 2020 13:05
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Giresun'dan İstanbul'a giden yolcu otobüsünün şoförü A.Y., gece 01.00 sıralarında seyir halindeyken rahatsızlandı. A.Y, Tosya yakınlarında otobüsü yol kenarında durdurarak, sağlık ekiplerine haber verdi.
Gelen sağlık ekipleri, yüksek ateş, öksürük ve nefes darlığı belirtileri nedeniyle A.Y.'yi corona virüs şüphesiyle Tosya Devlet Hastanesi'ne götürdü. Buradaki ilk müdahalenin ardından A.Y., Kastamonu Devlet Hastanesi'ne sevk edilerek, gözlem altına alındı.
A.Y.'den kan örneği alınarak, Ankara'ya gönderildiği belirtildi.
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