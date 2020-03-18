Bir banka daha ATM'den para çekme limitini arttırdı
|18 Mart 2020 13:08
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Vakıfbank, ATM günlük limiti 5 bin TL'ye, Bankomat kartı ve kredi kartı temassız ödeme limitini 250 TL'ye çıkardı.
Vakıfbank'ın twitter hesabından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"VakıfBank olarak toplumun ve çalışanlarımızın sağlığına büyük önem veriyoruz. Koronavirüse karşı olası riskleri en aza indirmek adına işlemlerinizi VakıfBank Mobil, VakıfBank İnternet Şubesi, ATM ve Çağrı Merkezlerimizden 7/24 gerçekleştirebilirsiniz.
250 TL'YE ÇIKARILDI
ATM'lerimizden günlük 5.000 TL'ye kadar ücretsiz para çekebilirsiniz. ATM'ler üzerinden kartsız para yatırma işlemlerinizi adet ve tutar sınırı olmaksızın ücretsiz olarak gerçekleştirebilirsiniz. Bankomat kartı ve kredi kartı temassız ödeme limitiniz 120 TL yerine 250 TL'dir."
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