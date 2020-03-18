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Bakanlık cezaevlerini ve ring araçlarını günlük dezenfekte ediyor

Koronavirüs önlemleri kapsamında cezaevleri ve denetimli serbestlik müdürlüklerinin kullanımındaki 6 milyon 771 bin metrekarelik alan ile bin 457 ring ve 359 servis aracında günlük dezenfeksiyon yapılıyor
 18 Mart 2020 13:11
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Bakanlık cezaevlerini ve ring araçlarını günlük dezenfekte ediyor

Adalet Bakanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı cezaevlerini, denetimli serbestlik müdürlüklerini, ring ve servis araçlarını günlük dezenfekte ediyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık tarafından koronavirüse karşı cezaevlerinde çeşitli önlemler alındı, çalışma yapıldı.

Bu kapsamda, 368 cezaevi, 144 denetimli serbestlik müdürlüğünün kullanımındaki 6 milyon 771 bin 100 metrekare açık ve kapalı alan günlük dezenfekte ediliyor. Ayrıca bin 457 cezaevi ring ile 359 servis aracında dezenfeksiyon yapılıyor.

Cezaevine ilk kabul işlemleri sırasında hastalık belirtisi gözlemlenen tutuklu ve hükümlüler, hastanelere sevk ediliyor. İlk kez kuruma gelen ve hastalık belirtisi görülmeyen tutuklu ile hükümlüler ise 14 gün ayrı bölümde tutuluyor.

İlk kabul işlemleri sırasında tutuklu ve hükümlülerin son dönemde yurt dışına gidip gitmediği tespit ediliyor. Yüksek ateş, öksürük gibi rahatsızlıkları gözlemlenen tutuklu ve hükümlülerin, gecikmeksizin hastaneye sevki sağlanıyor. Tedavileri tamamlanan ve test sonuçları negatif çıkanlar ise tekrar cezaevlerine gönderiliyor.

Avukatlar tutuklu ve hükümlülerle acil hallerde kapalı görüş yapabiliyor. Ceza infaz kurumlarında personele ve görüşe gelen avukatlara maske ile eldiven veriliyor.

Kuruma gelen kitap, mektup ve diğer postalar, 24 saat bekletildikten sonra teslim ediliyor.

Yapılan çalışmalar ve alınan tedbirler ise Adalet Bakanlığında oluşturulan komisyon tarafından denetleniyor.
Anadolu Ajansı
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