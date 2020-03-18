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İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 1135'e yükseldi

Ülkede son 24 saatte 147 kişi daha hayatını kaybetti, vaka sayısı ise 17 bin 361'e çıktı. Şu ana kadar 5 bin 710 kişi iyileşerek taburcu edildi
 18 Mart 2020 13:38
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İran'da koronavirüs nedeniyle can kaybı 1135'e yükseldi

İran'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147 kişi artarak 1135'e yükseldi.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, son 24 saatte virüs nedeniyle ülke genelinde 147 kişinin daha yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Böylece toplam can kaybının 1135'e çıktığını aktaran Reisi, vaka sayısının da 1192 kişi artarak 17 bin 361'e ulaştığını ifade etti.

- 5 bin 710 kişi iyileşerek taburcu edildi

Şu ana kadar bu virüs nedeniyle tedavi gören 5 bin 710 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini veren Reisi, halka zorunlu olmadıkça evden dışarı çıkmamaları uyarısını tekrarladı.

Çin ve İtalya'nın ardından en çok can kaybının yaşandığı ülke İran'da, virüs ilk kez 19 Şubat'ta Kum kentinde tespit edilmiş, ardından tüm eyaletlere yayılmıştı.

Salgınla mücadele kapsamında, büyük kentlerin girişlerinde halkın seyahatini kısıtlamak amacıyla kontrol noktaları oluşturulmuştu.

Ülke genelindeki ilk ve orta dereceli okullar ile üniversitelerde eğitime ara verilirken, sportif ve sanatsal faaliyetler de 20 Mart'a kadar iptal edilmişti.

Anadolu Ajansı
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