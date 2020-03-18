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Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Maske virüsten korumaz, hastalık ellerle alınır

Enfeksiyon Hastalıkları doktoru Prof. Dr. Mesut Yılmaz, "virüs havada bulunmaz, havada yüzmez, havada hoplayıp zıplamaz" dedi. Yılmaz, "bir sağlık çalışanı olarak eğer enfekte olursam bunu ellerimle alacağım" dedi.
 18 Mart 2020 13:44
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Prof. Dr. Mesut Yılmaz: Maske virüsten korumaz, hastalık ellerle alınır

Türkiye'de Koronavirüs vakalarının artması ve ilk ölümün gerçekleşmesi sonrasında vatandaşlar kendince birçok tedbir alıyor. Maskeyle dolaşan birçok vatandaş da sokakta görülüyor.

Koronavirüs ülkemizde etkisini göstermeye devam ediyor. Vatandaşlar koronavirüsün nasıl bulaştığını merak ediyorlar.

Maske takmak Koronavirüs'ten koruyor mu? Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mesut Yılmaz Koronavirüs'e karşı neler yapılması gerektiği hakkında bilgi verdi.

Enfeksiyon Hastalıkları doktoru Prof. Dr. Mesut Yılmaz, "virüs havada bulunmaz, havada yüzmez, havada hoplayıp zıplamaz. Tıbbi maskeli surat "Hastalık sıklıkla enfekte olan ellerin yüz bölgesiyle temas etmesiyle bulaşır. Maskenin takılması yüzü sürekli tahriş edeceği için ellerin yüz ile temasını artırabilir." " dedi. Yılmaz, bir sağlık çalışanı olarak eğer enfekte olursam bunu ellerimle alacağım dedi.

Prof. Dr. Mesut Yılmaz sözlerine şöyle devam ettirdi:

'Virüs vücuda mukozalardan girer. Göz, burun ve ağız gibi. Kişiden kişiye temas yoluyla yayılır. Ellerin su ve sabunlasık sık yıkanması veya bulunabiliyorsa alkol bazlı el antiseptiklerinin kullanılması bu yüzden çok önemli.'

'Evde maske depolamak sağlık çalışanları gibi, olası veya doğrulanmış hastalarla uğraşan insanların maskeye ulaşmasını engelliyor. Bu nedenle sadece ihtiyacı olanlar ihtiyacı olan süre kadar maske takmalı!'
Memurlar.Net
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