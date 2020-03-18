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Evde bakım yardımı alanların rapor süreleri uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Evde Bakım Yardımı"ndan ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin rapor sürelerinin bitmesi durumunda hak kaybına uğramaması için mevcut raporları Mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edeceklerini duyurdu
 18 Mart 2020 13:50
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Evde bakım yardımı alanların rapor süreleri uzatıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlananların raporlarının mayıs ayı sonuna kadar geçerli sayılacağını bildirdi.

Selçuk, yazılı açıklamasında, yeni tip koronavirüse karşı alınacak tedbirler kapsamında, hem sağlık kuruluşlarını meşgul etmemek hem de vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak kalmalarını sağlamak için önlemler aldıklarını belirtti.

Daha önce sağlık raporlarının SGK tarafından yapılacak ikinci bir duyuruya kadar uzatıldığını ve bu raporlara istinaden verilen ilaç ve tıbbi malzemelerin reçete yazdırmadan alınabileceği tedbirinin uygulandığını anımsatan Bakan Selçuk, yeni tedbirler kapsamında alınan kararlara ilişkin şu bilgileri verdi:

"Evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlananlar, süreli Engelli Sağlık Kurulu raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda. Süresi dolan raporlar nedeniyle engellilerimizin mağdur olmasını önlemek amacıyla raporlarını mayıs ayı sonuna kadar geçerli kabul edeceğiz."

Zehra Zümrüt Selçuk, "Belirlenen süre sonunda, bu durumdaki engelli vatandaşlarımız için yeni bir bilgilendirmede bulunacağız." hatırlatması da yaptı.

Türkiye'de 521 bin kişi engelli evde bakım yardımından, 720 bin kişi de engelli aylığından faydalanıyor.
Anadolu Ajansı
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