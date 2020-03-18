Toyota, Türkiye'de üretime 2 hafta ara verecek
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (Covid-19) salgını ile ilgili çalışanlarının sağlığına yönelik tedbirler kapsamında Sakarya'da bulunan fabrikada üretim faaliyetini 21 Mart-5 Nisan tarihleri arası durdurma kararı aldı
|18 Mart 2020 13:58
|Yazdır
Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sağlık Bakanlığının kamuoyuna duyurduğu koronavirüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda, iş ve toplumsal sağlığı desteklemek amacıyla önemli tedbirler aldı. Bu kapsamda şirket, çalışanlarının sağlığını güvence altına alma konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstererek 21 Mart-5 Nisan tarihleri arasında 2 hafta süreyle üretime ara verecek.
Önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını arttırmayı hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, belirtilen süre sonunda oluşacak durumu gözden geçirerek üretim faaliyetlerini sürdürmeyi hedeflediğini bildirdi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Virüs nedeniyle sokağa çıkamayan ekmek yiyor! Fırınlar yetişemiyor
19 Mart 2020 10:10
|Türkiye'nin en büyük giyim markası, tüm mağazaları kapattı
19 Mart 2020 09:50
|Sanal alışverişte temassız teslimat
19 Mart 2020 08:11
|Fırsatçılara inat bedava maske dağıtıyor
18 Mart 2020 14:58
|Bir banka daha ATM'den para çekme limitini arttırdı
18 Mart 2020 13:08
|Eğitime ara verilince öğrenciler otobüse yöneldi
18 Mart 2020 10:15
|Ekmeğin kağıt ambalaja konulması için yoğun talep
18 Mart 2020 09:43
|Yerli turiste tatil kampanyası geliyor
18 Mart 2020 09:27
|Merkez'den bankalara açık çek
18 Mart 2020 09:08
|'Ben evden çıkamazken, çalışanlarıma nasıl işe gidin diyelim'
18 Mart 2020 08:30