Bangladeş'te yeni tip koronavirüsten ilk ölüm
|18 Mart 2020 14:04
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Bangladeş'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ilk kez 1 kişi hayatını kaybetti.
Epidemiyoloji Hastalık Kontrol ve Araştırma Enstitüsü (IEDRC) Müdürü Dr. Meerjady Sabrina Flora, basına yaptığı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 70 yaşındaki bir kadının yaşamını yitirdiğini söyledi.
Flora, kalp hastalığı, yüksek tansiyon, diyabet ve böbrek rahatsızlığı olan kadının, Kovid-19'u yurt dışından gelen temas ettiği birinden aldığını ifade etti.
Böylelikle söz konusu kişinin ölümüyle Bangladeş'te Kovid-19 kaynaklı ilk ölüm gerçekleşmiş oldu.
- Vaka sayılarında artış
Ülkede 3 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini kaydeden Flora, toplam vaka sayısının 14'e yükseldiğini aktardı.
Flora, ülkede vakaların aile teması yoluyla yayıldığını vurguladı.
Bangladeş'te Kovid-19'un yayılmasını önleme çalışmaları kapsamında tüm eğitim kurumlarının ay sonuna kadar kapatıldığı duyurulmuştu.
Yeni tip koronavirüs, ilk olarak Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık'ta tespit edilmişti.
Dünya genelinde, 7 bin 989 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs, 198 bin 741 kişide tespit edildi.
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