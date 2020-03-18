1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Başsavcılıktan, karantina otobüsünden indirilen yolcu için açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün yaşanan skandalla ilgili açıklama yaptı. Ancak Başsavcılığın açıklamasında sadece otobüsten indirilen yolcunun yeniden karantinaya alındığı belirtilmektedir. Polise talimat vererek, yolcuyu kimin otobüsten indirttiği hala bulunamamıştır.
 18 Mart 2020 15:18
Yazdır
Başsavcılıktan, karantina otobüsünden indirilen yolcu için açıklama

17 Mart'ta İstanbul Havalimanında yaşanan olayda, bir yolcu karantina otobüsünden koruma kıyafeti olmayan polislerce indirilmiştir. Olayın videosunun sosyal medyada yayınlanmasından sonra, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, birer açıklama yapmış ve kimseye özel muamele olmayacağını belirtmişlerdir. Her iki Bakan da sorumluların bulunacağını belirtmiştir. Sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmıştır. Başsavcılığın soruşturmaya dair açıklaması aşağıda yer almaktadır. Ancak hala, o yolcunun, karantina otobüsünden indirilme talimatını kimin verdiği, hangi bürokratın ve siyasinin bu olayda dahli olduğu açıklığa kavuşturulamamıştır. İşte Başsavcılığın "sorumluluğu bulunan ilgililer hakkında başlatılan soruşturma devam etmektedir" dediği açıklaması...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Fransa'dan gelen yolcunun karantina otobüsünden alınmasına ilişkin, "Otobüsten indirilen G.S'nin kısa süre sonra İstanbul Havalimanı içerisinde kolluk görevlileri tarafından tekrar muhafaza altına alınarak karantinaya alınmak üzere ambulans vasıtasıyla ilgili kuruma sevki sağlanmıştır." bilgisini verdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 17 Mart'ta TK 1824 sefer sayılı Paris-İstanbul uçağı ile İstanbul Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak üzere gelen G.S'nin, yeni tip koronavirüs salgını önlemleri kapsamında tedbir amaçlı karantinaya alınmak üzere ilgili kuruma sevk edildiği hatırlatılarak, bu sırada kolluk görevlileri tarafından otobüsten indirildiğine ve karantina ihlali yapıldığına ilişkin sosyal medyada görüntülerin bulunduğunun öğrenildiği belirtildi.

Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayımlanmasından sonra Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 195. maddesinde belirtilen "bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranma" suçundan yolcu G.S. ve diğer sorumlular hakkında derhal soruşturma başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Otobüsten indirilen yolcu G.S'nin, kısa süre sonra İstanbul Havalimanı içerisinde kolluk görevlileri tarafından tekrar muhafaza altına alınarak karantinaya alınmak üzere ambulans vasıtasıyla ilgili kuruma sevki sağlanmıştır. Karantina bitiminde G.S'nin savunması da alınacaktır. Diğer bütün deliller toplanmaktadır. İhmali ve sorumluluğu bulunan ilgililer hakkında başlatılan soruşturma Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kapsamlı olarak, titizlikle yürütülmektedir. Gelişmelerden kamuoyu ayrıca bilgilendirilecektir."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
57 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Web Tapu kullanıcı sayısı koronavirüs tehlikesinden sonra arttı
19 Mart 2020 11:09		 Kovid-19 nedeniyle evde izolasyona 'aile hekimi' takibi
19 Mart 2020 11:08
Huzurevlerinde koronavirüs tedbirleri bir kademe daha yükseltildi
19 Mart 2020 10:48		 ÖSYM Başkanlığı 9 sınavı ertelediğini duyurdu
19 Mart 2020 10:12
Ankara Üniversitesi, gizli çekim yapan personeli, Savcılığa bildirmeli!
19 Mart 2020 10:06		 Sağlık Bakanlığı'ndan restoranlar için yeni karar
19 Mart 2020 09:31
Bilim Kurulu'nda görevli doktorların isimleri ve görevleri
19 Mart 2020 09:17		 PTT'den, 'işyerlerini havalandırın' talimatı
19 Mart 2020 08:54
Avrupa'dan gelişler tamamlandı
19 Mart 2020 08:51		 Harp Okulu'nda Atatürk'e saygısızlık' iddiasına MSB'den yanıt
19 Mart 2020 08:36
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:35 - Tatlıses'i iki çalışanı dolandırdı11:32 - Dezenfektanların uzun süreli kullanımı elinizi tahriş edebilir11:28 - Bilecik'te doktor darbına tepki geldi11:18 - Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem11:16 - Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama11:16 - Uzmanından anne adaylarına yeni tip koronavirüs uyarısı11:15 - Gram altın 312 lira seviyelerinde11:15 - Mahrem imam, MİT tırlarının durdurulmasında FETÖ'nün rolünü anlattı11:12 - Sevgilisini yaralayıp intihar girişiminde bulunmuştu, hayatını kaybetti11:11 - Konutta peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi sektöre pozitif etkileyecek
11:11 - İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı11:10 - MEB, 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime başlayacak11:09 - Web Tapu kullanıcı sayısı koronavirüs tehlikesinden sonra arttı11:08 - Kovid-19 nedeniyle evde izolasyona 'aile hekimi' takibi11:07 - AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor11:06 - MEB'den, sözleşmeli personel atamasında örnek uygulama11:05 - Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu11:03 - Sivas'ta kar nedeniyle 82 köyle ulaşım sağlanamıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
'Binlerce virüs vakası var' diyen doktor, herkesten özür diledi
ÖSYM Başkanlığı 9 sınavı ertelediğini duyurdu
Benzin ve Motorine bir indirim daha geliyor
AVM'lerden, 'kapanmak istiyoruz' açıklaması
Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama
Bilim Kurulu'nda görevli doktorların isimleri ve görevleri
Türkiye'nin en büyük giyim markası, tüm mağazaları kapattı
Dolar, kritik sınırı aştı
Asılsız 'korona' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı
İstanbul'daki karantina yurdunda dün gece
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
altında sert düşüş yaşanması 13
65 yaş üstü kişilere ücretsiz toplu taşımanın kaldırılması 1
euro 2020'nin 2021'e ertelenmesi 4
messiah 1
polisle çatışan umreciler 3
üç çeşit maske için reçete zorunluluğunun getirilmesi 2
dezenfektan 4
Kevin Durant 1
18.03.2020 corona virüsü toplantısı 1
camiye gitmeye devam edeceğiz 3
SON İLANLAR
Marmara Ereğlisi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Erzurum Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Doğanşar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
İstanbul Çestur 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam