İstanbul'da sahte dezenfektan üreten iş yerine baskın
|18 Mart 2020 14:26
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Türkiye koronavirüsle mücadelede birlik olurken, olayın ciddiyetini anlamayan dolandırıcılara da fırsat doğdu.
Fiyat artışı yapanların ardından sırayı, hijyenik ürünlerin sahtesini piyasaya sürenler kaptı.
Ancak emniyet güçleri, o dolandırıcılara nefes aldırmamaya kararlı...
ADRESE BASKIN
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü Fikri Mülkiyet Suçları Büro Amirliğine bağlı ekipler, Gaziosmanpaşa Fevzi Çakmak Mahallesi'nde bir iş yerinde sahte el dezenfektanı üretildiği ihbarını aldı ve baskın yaptı.
5 TON ETİL ALKOL, 40 BİN KUTU EL DEZENFEKTANI
Ekipler, üretim izni olmadığı tespit edilen iş yerinde dezenfektan üretiminde kullanılan 5 ton etil alkol, 3 bini satışa hazır 40 bin kutu jel halinde el dezenfektanı, çok sayıda etiket ve üretim yapan makine ele geçirdi.
Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
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