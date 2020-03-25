Geçici görevli personele, yıllık izinde ve raporlu olduğu dönemde geçici görev yolluğu ödenir mi?
|25 Mart 2020 10:02
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3 ay süre ile İzmir/Aliağa Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda geçici olarak görevlendirilen bir personel ilk 90 günlük geçici görev süresi içerisinde 13 gün yıllık izin kullanmıştır.
Kullanmış olduğu 13 gün yıllık izin düşüldükten sonra kalan 77 gün üzerinden geçici görev yolluğu ödenen bir personele görev yolluğu ödenirken izin ve raporlu olduğu günlerin düşülüp düşülmeyeceğine ilişkin Adalet Bakanlığı Strateji Başkanlığının 31/12/2019 tarihli görüşte, bu personele yıllık izinli olduğu sürelerde harcırah ödenemeyeceği, ancak raporlu olduğu sürede en çok yedi gün için gündelik verilebileceği, hastanede yatarak tedavilerde ise her hangi bir harcırah ödemesi yapılamayacağı belirtilmiştir.
İşte o görüş.
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