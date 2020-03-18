1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Fırsatçılara inat bedava maske dağıtıyor

İzmirli tekstil firması sahibi, korona virüsü vakalarının Türkiye'de de görülmesi üzerine, fahiş fiyata maske satanlara karşı bedava maske dağıttıklarını duyurdu. Bu örnek harekete mağazanın müşterileri ve vatandaşlardan da birçok olumlu tepki geldi.
 18 Mart 2020 14:58
Yazdır
Fırsatçılara inat bedava maske dağıtıyor

İzmirli tekstil firması sahibi, korona virüsü vakalarının Türkiye'de de görülmesi üzerine, fahiş fiyata maske satanlara karşı bedava maske dağıttıklarını duyurdu. Bu örnek harekete mağazanın müşterileri ve vatandaşlardan da birçok olumlu tepki geldi.

İzmir merkezli ünlü bir tekstil firmasının sahibi Alper Özmızırak, korona virüsü vakalarının Türkiye'de de görülmesi ve artış göstermesi üzerine fahiş fiyata maske satanlara karşı örnek bir harekette bulundu. Fırsatçılara inat korona virüsünden korunmak için takılan maskeleri ücretsiz olarak dağıttığını söyleyen Özmızırak, bu uygulamadan sonra olumlu yönde birçok geri dönüş aldığını söylerken, kendisi gibi ücretsiz maske dağıtmak isteyenlere de maske temin edebileceğini belirtti.

Sosyal medya hesabından duyurdu, bir çok olumlu tepki aldı

Bedava cerrahi maske dağıtarak vatandaşlardan olumlu geri dönüş alan Alper Özmızırak, korona virüsü salgını sebebiyle insanların virüsten korunmak için maskeye ihtiyacı olduğunu, bunlara ulaşmanın zorluklarını giderebilmek amacıyla böyle bir faaliyete giriştiklerini söyledi. Öte yandan Özmızırak, maskeye ulaşmanın zorluğunun da sebep olduğu merdiven altı üretim ve fahiş fiyatlara satışın da bir nebze önüne geçmek amacında olduklarını belirtti.

"Hiç bir malın değeri, insan hayatından daha değerli değildir"

Fırsatçılara inat bedava maske dağıtan firma sahibi Alper Özmızırak, "Piyasadaki yoğun merdiven altı maske trafiğine inat, gücüm yettiğince elimizdeki satışa hazır CE standartlı cerrahi maskeleri ücretsiz dağıtma kararı aldım. Hiç bir malın değeri, insan hayatından daha değerli değildir. İhtiyacı olanlar kendileri için birer tane olmak kaydıyla Konak'taki mağazamızdan maske edinebilir. Bedava maske kampanyama maddi destek vermek isteyen, benim gibi dağıtmak amacı ile kaliteli, resmi faturalı cerrahi maske isteyen kurum, kuruluş ve kişiler de benimle irtibata geçebilirler" dedi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Virüs nedeniyle sokağa çıkamayan ekmek yiyor! Fırınlar yetişemiyor
19 Mart 2020 10:10		 Türkiye'nin en büyük giyim markası, tüm mağazaları kapattı
19 Mart 2020 09:50
Sanal alışverişte temassız teslimat
19 Mart 2020 08:11		 Toyota, Türkiye'de üretime 2 hafta ara verecek
18 Mart 2020 13:58
Bir banka daha ATM'den para çekme limitini arttırdı
18 Mart 2020 13:08		 Eğitime ara verilince öğrenciler otobüse yöneldi
18 Mart 2020 10:15
Ekmeğin kağıt ambalaja konulması için yoğun talep
18 Mart 2020 09:43		 Yerli turiste tatil kampanyası geliyor
18 Mart 2020 09:27
Merkez'den bankalara açık çek
18 Mart 2020 09:08		 'Ben evden çıkamazken, çalışanlarıma nasıl işe gidin diyelim'
18 Mart 2020 08:30
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
11:35 - Tatlıses'i iki çalışanı dolandırdı11:32 - Dezenfektanların uzun süreli kullanımı elinizi tahriş edebilir11:28 - Bilecik'te doktor darbına tepki geldi11:18 - Sivas'ta 4.2 büyüklüğünde deprem11:16 - Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama11:16 - Uzmanından anne adaylarına yeni tip koronavirüs uyarısı11:15 - Gram altın 312 lira seviyelerinde11:15 - Mahrem imam, MİT tırlarının durdurulmasında FETÖ'nün rolünü anlattı11:12 - Sevgilisini yaralayıp intihar girişiminde bulunmuştu, hayatını kaybetti11:11 - Konutta peşinatın yüzde 10'a düşürülmesi sektöre pozitif etkileyecek
11:11 - İç Anadolu Bölgesi'ndeki 4 il için kar ve zirai don uyarısı11:10 - MEB, 23 Mart'tan itibaren uzaktan eğitime başlayacak11:09 - Web Tapu kullanıcı sayısı koronavirüs tehlikesinden sonra arttı11:08 - Kovid-19 nedeniyle evde izolasyona 'aile hekimi' takibi11:07 - AK Parti'de toplantılar telekonferans yoluyla yapılıyor11:06 - MEB'den, sözleşmeli personel atamasında örnek uygulama11:05 - Tekirdağ'da 3 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu11:03 - Sivas'ta kar nedeniyle 82 köyle ulaşım sağlanamıyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Sizce, tüm ülkede sokağa çıkma yasağı uygulanmalı mı?
ÇOK OKUNANLAR
'Binlerce virüs vakası var' diyen doktor, herkesten özür diledi
ÖSYM Başkanlığı 9 sınavı ertelediğini duyurdu
Benzin ve Motorine bir indirim daha geliyor
AVM'lerden, 'kapanmak istiyoruz' açıklaması
Bakan Selçuk'tan tatilin uzatılması hakkında açıklama
Bilim Kurulu'nda görevli doktorların isimleri ve görevleri
Türkiye'nin en büyük giyim markası, tüm mağazaları kapattı
Dolar, kritik sınırı aştı
Asılsız 'korona' mesajı atan müftülük memuru tutuklandı
İstanbul'daki karantina yurdunda dün gece
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
üç çeşit maske için reçete zorunluluğunun getirilmesi 2
pandemi 1
18.03.2020 corona virüsü toplantısı 1
corona virüs vaka sayısı 3
18.03.2020 cumhurbaşkanı erdoğanın açıklamaları 1
corona virüsü türkiye'de 1
euro 2020'nin 2021'e ertelenmesi 4
vaka sayısı binleri geçti 3
Güzide sofi 3
murat boz'un sokağa çıkın çağrısı 4
SON İLANLAR
Marmara Ereğlisi Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi 8 İşçi Alacak
Esenköy Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
İnönü Üniversitesi İşçi Alım İlanı
Erzurum Emniyet Müd. Terörle Mücadelede Yaralanan İşçi Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Sivas Doğanşar SYDV Geçici 4 İşçi Alacak
Muğla Büyükşehir Belediyesi 2 İşçi Alacak
İzmir İzelman 5 İşçi Alacak
İstanbul Çestur 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam