Xiaomi'nin en yeni cep telefonu modelleri

Xiaomi Mi Note 10, kamera ve ekran kalitesinden şarj olma hızına ve şık görüntüsüne kadar birçok yönden bir güç merkezidir. Mi Note 10, üst düzey bir telefonun neredeyse tüm özelliklerine sahip. Ekranı, pil kapasitesi, ekran içi parmak izi sensörü, beş arka kamerası ile Xiaomi'nin en gözde akıllı telefonlarından biri. Bu kamera özellikleri ile birçok cihazı da geride bırakabiliyor. Hatta Xiaomi Mi Note 10, adeta bir DSLR fotoğraf makinesine rakip! Bu telefonun harika fotoğraflar çektiğini söylemek, gerçekten de yetersizdir. Çünkü Mi Note 10 kamerası ile en iyi akıllı telefonlar listesinde ilk sıraya bile girebilir. 108 MP'lik ana sensörü tüm akıllı telefonlar arasında Mi Not 10'un öne çıkmasını destekler. Böylece renk yönünden zengin, kontrastı fotoğrafa uyacak şekilde sade, parlak veya ince görüntüler elde edebilirsiniz. Kameranın ötesinde, dayanıklı yapısı, güzel ekranı ve inanılmaz derece hızlı şarj olma kapasitesi ile etkileyici bir cihazdır. Xiaomi Mi Note 10, 157.8x74.2 x 9.7 mm ölçülere, 208 gram ağırlığa sahip. Ön ve arka kısmı alüminyum bir çerçeveyi içine alan Gorilla Glass 5'ten yapılmıştır. Tüm bunlardan dolayı cihaz, güven verici bir şekilde sağlamdır. Mi Note 10, elde rahatlıkla tutulabilir. Telefonun kenarlarında bir USB-C bağlantı noktası ve 3.5 mm kulaklık girişi var. Bu nedenle cihazda istediğiniz özellikte bir kulaklık seti kullanabilirsiniz. Xiaomi kablosuz kulaklık ile uyumlu bir şekilde çalışır. En küçük sesleri bile duymanız mümkün hale gelir. Telefon, 6.47 inçlik bir ekran boyutuna, 1080x2340 çözünürlüğe ve AMOLED panele sahip. Bu yüzden renkleri yüksek dokulu şekilde görebilirsiniz. Xiaomi Mi Note 10'un ekranını açmak için güç düğmesine basabilir veya parmak izi kilidini tercih edebilirsiniz. En iyi ve en yeni Xiaomi cep telefonu modelleri ile akıllı telefon seçiminizi kolaylaştırmak için aşağıdaki sayfamızı inceleyebilirsiniz!

Xiaomi Redmi Note 7 ile Mükemmel Pil Ömrü

En iyi Xiaomi cep telefonu seçeneklerinden bir diğeri de Redmi Note 7. Mükemmel pil ömrü, ekran boyutu, güçlü kamera özellikleri ile Redmi Note 7, bir akıllı telefondan çok daha fazlasını vadediyor. 48 MP'lik ana kamera sensörü sayesinde şahane fotoğraflar çekmenize izin verir. Cihazın ısı yönetimi, performans ve verimliliği artırmasını sağlıyor. Plastik kenarlara sahip olmasına rağmen, arka yüzeyi camdır. Bu da cihaza kusursuz bir görünüm katar. 6.3 inçlik ekranı ile hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan görüntüleri takip edebilir, sürükleyici bir deneyim yaşayabilirsiniz. 1080 x 2340 çözünürlüklü ekranı, kullanıcıları memnun edecek düzeyde bir görüntü oluşturur. Bir Xiaomi standardı olan 4.000 mAh pil, Redmi Note 7 için de geçerlidir. Bu cihaz özellikle bekleme süresinde oldukça güçlüdür. Bir gece boyunca bataryada %1-2'lik düşüş gözlemlenir. Genel kullanımda 13 saate kadar pil ömrü sunan Xiaomi Redmi Note 7, bluetooth kulaklık kullanımı, telefon görüşmesi, video izleme, müzik dinleme ve mesajlaşma gibi hareketler sonunda 2 saatlik bir kullanım ile %30'luk pil harcaması gerçekleştirir. Bu, çoğu akıllı telefona göre çok iyi bir yüzdedir. Redmi Note 7'nin 48 MP ve 5 MP arka lensleri sayesinde güçlü ve kaliteli görüntü elde edebilirsiniz. Kamerayı Pro moduna aldığınız zaman 48 MP ile gerçek görüntüler yakalamanız mümkündür. Normal modda ise 12 MP'lik görüntüler çekebilirsiniz. MIUI destekli Android 9 ile çalışan Redmi Note 7, standart Android işletim sisteminden çok daha farklıdır. Cihazda, her biri için güvenlik, pil, uygulama, bellek yöneticisi bulunur. Aynı zamanda Xiaomi'nin kendi hizmetlerinden de faydalanabilir, benzersiz uygulamalar sayesinde işlerinizi kolaylaştırırken, dilerseniz keyifli vakit geçirebilirsiniz. Son olarak; hafif malzemelerden elde edilen Xiaomi Redmi Note 7, ağırlık yapmayan bir forma sahiptir.

Xiaomi Mi 8 Pro ve Parmak İzi Sensörü

İlginç bir tasarım ve bazı üst düzey özellikleri ile Xiaomi Mi 8 Pro, akıllı telefon piyasasında öne çıkan telefonlardan biri. Mi 8 Pro, ekran içi parmak izi sensörü sunuyor. Ekrana dokunup veya güç düğmesine basıp sensörün gizli simgesini ortaya çıkarabilirsiniz. Sonrasında sensöre biraz basılı tutup, ekran kilidini açabilirsiniz. Telefonun kilidini bu şekilde açabilmek hiç şüphesiz tüm kullanıcılar için harika bir seçenek. Gösterişli şeffaf efektleri ile Mi 8 Pro, genel şekli ve boyutlarıyla da kullanıcıları etkileyebiliyor. Cihaz tam olarak 177 gram ağırlığında. Bu yüzden oldukça hafif bir kullanım deneyimi sunuyor. 6.21 inçlik loş ve düz ekranı, bu cihazın kendine özel cazibesini ortaya koyuyor. Ekran teknolojisi olarak AMOLED tercih edilmiş. Bu yüzden HDR10 desteği ile güzel bir renk ve derin siyah yelpazesine sahip. Mi 8 Pro'nun doğal ve dengeli bir görüntü yansıtan ekranı, 1080 x 2248 çözünürlüğe sahip. Cihazın 3.000 mAh pili uzun saatler boyunca dayanmasını sağlar. Günlük olarak, pil sorunu yaşamadan Mi 8 Pro'yu rahatlıkla kullanabilirsiniz. Xiaomi Mi 8 Pro, tam dolu pil ile yaklaşık 2 güne kadar dayanabilir. Telefonu gece boyunca uçak modunda bırakırsanız, pil yüzdesi en fazla %15 düşebilir. Xiaomi'nin bu modelinde bir Pil Tasarruf modunun olması, cihazın tercih edilebilirlik oranını artırıyor. Pil Tasarruf modu, telefonun arka plan işlemlerini izler ve senkronizasyon işlevlerini kapatır. Bu özelliğin çalışması için kendinize uygun olan bir zaman dilimi belirleyebilir, günün herhangi bir saatinde telefonunuzun pil ömrünü uzatabilirsiniz. Xiaomi Mi Pro'nun çift kamerası ile fotoğraf çekerken kaliteli görüntüler yakalayabilirsiniz. Çift 12 MP kamera, güçlü ve yüksek kaliteli görüntüler elde etmenizi sağlar. Özellikle iç mekanlarda ve düşük ışıkta, parlak ve makul derecede ayrıntılı çekimler yapabilirsiniz. Xiaomi'nin dört eksenli optik görüntü sabitlemesi (OIS) Mi 8 Pro'da da mevcuttur ve pozlama süresini artırdığı için benzersiz avantajlar sunar.

Xiaomi Mi 9 SE ile Yüksek Performans

Xiaomi Mi 9 SE, şık tasarımı AMOLED ekranı ve yeterli performans cazibesiyle kullanıcılarını yeteri kadar mutlu edebilen bir cep telefonu. Mi 9'un alternatifi olan Mi 9 SE, konik özellikler ve daha düşük bir fiyat etiketi ile öne çıkıyor. Bu cihazın depolama ve RAM yapılandırmaları da birçok avantaj vadediyor. Telefonun kamera sistemi ise rüya gibi nitelikler sunuyor. 48 MP ana sensörü ve üçlü lens kurulumu, kaliteli fotoğraflar çekmeniz için yeterli bir özellik. 20 MP selfie kamera ise kullanıcıları etkileyebiliyor. Yaklaşık 3.070 mAh olan bataryası, uzun süre kullanım deneyimi yaşatıyor. Bununla birlikte 5.97 inçlik ekran boyutu ve orta menzilli gücü ile Xiaomi Mi 9 SE, kullanıcılarını şaşırtabilir. İnce ve hafif tasarımlı cihaz, metal bir çerçeveye, cam bir arka yüzeye sahip. Keskin, parlak ve canlı görüntüler sunan Xiaomi Mi 9 SE, mavi, gri ve menekşe renk çeşitlerinden oluşuyor. Her üç renkte de zarif bir tasarım ve zengin bir tutuş hissi sunan cihaz, birinci sınıf malzemelerden üretilmiştir. 7.5 mm genişliğinde olan Mi 9 SE, sadece 155 gram ağırlığında olduğundan, hafifliğiyle de isminden söz ettiriyor. Parlak metal çerçevesi yuvarlatılmış kenarlara sahiptir, bu nedenle sağlam ama yumuşak bir dokudadır. Ön ve arka kısımdaki Glass 5 ile etkin şekilde korunur. Tüm düğmeler cihazın sağ tarafındayken, USB-C bağlantı noktası, mono hoparlörün alt kısmında bulunur. Telefonun arka kısmında üç kamera ve bir flaş yer alır. 1080x2340 AMOLED paneli, HDR desteği de sunmaktadır. Keskin, parlak, canlı, derin ve özelleştirilebilir ekranı ile bu telefon, renk profilini istediğiniz düzeyde ayarlamanıza izin verir. Kontrastı ve doygunluğu artırıp, azaltabilir ya da daha doğal tonlar yaratabilirsiniz. Seçim size kalmış!

Advertorial